Tagesausblick für 06.11.: DAX – Bullen am Drücker. Gold zieht an!

Die Aktienmärkte setzten ihren Aufwärtstrend heute fort. Zwar ist weiterhin noch nicht klar, wer ab Januar 2021 im Weißen Haus regiert. Die Investoren gehen allerdings zunehmend davon aus, dass die Drohungen von Amtsinhaber Donald Trump, bei einem Biden-Sieg juristische Schritte einzuleiten, möglicherweise ausbleiben. Unterstützung bekamen die Märkte zudem von teils überraschend guten Unternehmensmeldungen. So schraubte sich der DAX® im Tagesverlauf um 1,9 Prozent auf 12.560 Punkte nach oben und der EuroStoxx®50 verbesserte sich um 1,6 Prozent auf 3.210 Punkten.

Heute Abend steht noch die US-Zinsentscheidung an.

Am Rentenmarkt blieb es heute weitgehend stabil. Die Rendite 10jähriger Bundesanleihen stagnierte bei rund -0,63 Prozent und die Rendite vergleichbarer US-Papiere pendelte im Bereich von 0,76 Prozent. Bei den Edelmetallen haben die Bullen das Zepter in die Hand genommen. Der Goldpreis stieg heute um 1,3 Prozent und testet nun das Oktoberhoch von 1.930 US-Dollar. Silber zog um 3,4 Prozent auf 24,7 US-Dollar und Palladium gar um 4,7 Prozent auf 2.400 US-Dollar nach oben. Nach dem 3-tägigen Sprint stagnierte heute der Ölpreis in einer engen Range und wartet auf weitere Impulse.

Unternehmen im Fokus