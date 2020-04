Tagesausblick für 07.04.: Börsen hoffen auf Krisenende – DAX überspringt 10.000-Punkte-Marke

Die Hoffnung auf eine Entspannung in der Corona-Krise hat den Börsen zu Wochenbeginn Auftrieb gegeben. Zwar breitet sich das Virus weiter aus, die Geschwindigkeit der Ausbreitung scheint sich zuletzt aber nicht nur in Italien und Spanien, sondern auch in Deutschland sowie im besonders stark betroffenen US-Bundesstaat New York verlangsamt zu haben. Der DAX ® konnte in der Spitze um rund sechs Prozent zulegen und die Marke von 10.000 Punkten überspringen.