Tagesausblick für 07.05.: DAX wenig verändert. BioNTech und Moderna im Fokus!

Die guten Vorgaben aus Asien sorgten zwar für einen freundlichen Handelsauftakt an den Aktienmärkten. Im weiteren Verlauf bröckelten jedoch die Gewinne. So schloß der DAX® wenig verändert bei 15.200 Punkten und der EuroStoxx®50 verlor 0,2 Prozent auf 3.990 Punkte.

Am Anleihemarkt stagnierten die Renditen mehrheitlich im Bereich des Vortags. Nach der Beruhigung am Rentenmarkt fassten sich die Akteure am Edelmetallmarkt ans Herz und griffen zu. So sprang der Goldkurs rund 1,5 Prozent nach oben auf 1.810 US-Dollar und die Notierung für Silber stieg gar um 3,2 Prozent auf 27,4 US-Dollar. Öl gab derweil einen Teil der jüngsten Gewinne wieder ab. So schloss der Preis für ein Barrel Brent Crude Oil bei 68,5 US-Dollar.

Unternehmen im Fokus Die Gesundheitskonzerne Fresenius und Fresenius Medical Care (FMC) verbuchten im ersten Quartal jeweils einen Umsatzrückgang. Dennoch hielten die Unternehmen an den Jahresprognosen fest. Die Aktionäre reagierten recht unterschiedlich. Während die Aktie des Mutterkonzerns Fresenius leicht zulegte, gab der Dialysespezialist knapp drei Prozent nach. Die Diskussion um eine Aussetzung des Patentschutzes für Coronaimpfstoffe brachte die Aktien von BioNTech, CureVac und Moderna kräftig unter Druck. CompuGroup steigerte den Umsatz im ersten Quartal um 25 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Investoren quittierten die Daten dennoch mit einem zweistelligen Kursverlust. Linde erhöhte nach einem starken Jahresauftakt die Prognose für das Gesamtjahr und trieb die Aktie damit über EUR 244. Aus Europa veröffentlichen morgen unter anderem Adidas, BMW, Credit Agricole, CTS Eventim, Hensoldt, Jungheinrich, Krones und Siemens (finale) Zahlen zum abgelaufenen Geschäftsquartal. CTS Eventim und Dürr laden zudem zur virtuellen Hauptversammlung.

Wichtige Termine China – Außenhandel, April

Deutschland – Industrieproduktion, März

Frankreich – Industrieproduktion, März

USA – Arbeitsmarktbericht, April Chart: DAX®