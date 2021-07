Tagesausblick für 07.07. DAX – Bären schlagen zurück. Biotech und Immoaktien standen hoch im Kurs!

An den Aktienmärkten regierten heute die Minuszeichen. Gewinnmitnahmen bei zahlreichen Titeln und schwache Wirtschaftsdaten brachten die Indizes mehrheitlich unter Druck. So fielen der deutsche ZEW-Index als auch die Geschäftsaktivität im US-Dienstleistungssektor jeweils schwächer aus als von vielen Experten erwartet. Zum Handelsschluss ging der DAX® als auch der EuroStoxx®50 jeweils 1 Prozent leichter aus dem Handel.

Die durchwachsenen Wirtschaftszahlen hinterließen auch an den Anleihemärkten Spuren. So sank die Rendite 10jähriger Bundesanleihen um fünf Punkte auf Minus 0,26 Prozent und die Rendite vergleichbarer US-Papiere gar um acht Punkte auf 1,36 Prozent. Gold konnte von dieser Bewegung profitieren und stieg über die Marke von 1.800 US-Dollar pro Feinunze. Die OPEC+ Staaten ringen derweil weiter um einen gemeinsam Kurs bei der Förderquote ab August. Nach einem kurzen Ausflug auf knapp 78 US-Dollar drehte die Notierung für ein Barrel Brent Crude Oil allerdings in die Verlustzone.