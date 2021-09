Tagesausblick für 07.09.: DAX mit gutem Wochenstart. IAA, BIP und ZEW im Blickpunkt!

Die europäischen Akienmärkte starteten freundlich in die neue Handelswoche. Nach schwachen US-Arbeitsmarktdaten am Freitag rechnen einige Marktteilnehmer damit, dass das milliardenschwere US-Wertpapierkaufprogramm zur Stützung der Konjunktur möglicherweise doch noch nicht zurückgefahren wird. Ähnliche Spekulationen kursieren um die EZB. Anläßlich der EZB-Zinsentscheidung am Donnerstag könnte es schon Indikationen geben, wie es mit dem laufenden Anleihenkaufprogramm Pepp weiter geht. So verbesserte sich der DAX® um knapp ein Prozent auf 15.930 Punkte. In den USA waren die Märkte heute feiertagsbedingt geschlossen. Morgen könnten somit neue Impulse kommen.