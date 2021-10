Tagesausblick für 07.10.: DAX deutlich erholt. Banken und Varta im Fokus!

Heute schlugen die Bullen wieder zurück. Nach den deutlichen Verlusten am Vortrag sorgten gute Vorgaben aus den USA und eine Entspannung am Öl- und Gasmarkt für positive Impulse. Zudem erklärten die Republikaner, die Verlängerung der Schuldenobergrenze der USA bis Dezember nicht zu blockieren. So verbesserte sich der DAX® im Tagesverlauf um 1,8 Prozent auf 15.250 Punkte und der EuroStoxx®50 um 2,1 Prozent auf 4.100 Punkte. Morgen warten noch der US-Arbeitsmarktbericht auf die Investoren.

Am Rentenmarkt blieb es weiterhin ruhig. Die Stabilisierung am Öl- und Gasmarkt dämpfte die Inflationsängste ein wenig. Der Renditetrend ist jedoch weiterhin aufwärtsgerichtet. Bei den Edelmetallen Gold und Silber war ebenfalls wenig Bewegung zu beobachten. Palladium und Platin deuten hingegen eine Erholung an. Am Ölmarkt kauften die Bullen den Dip am Morgen und schoben die Notierung für ein Barrel Brent Crude Oil zurück über 81 US-Dollar. Dem US-Energy Department zufolge wird aktuell nicht darüber nachgedacht, Ölreserven anzuzapfen, um den Preis zu stabilisieren.

Unternehmen im Fokus Aareal Bank legte rund 20 Prozent zu nachdem Spekulationen um eine Übernahme kursierten. Dies stimulierte auch die Aktien anderer Banken wie der Commerzbank und Deutsche Bank. Die Deutsche Post kündigte eine Prognoseerhöhung für das Gesamtjahr an. Die Erholung der Aktie lag allerdings im Bereich des Gesamtmarkts. Auch heute meldete der Windanlagenbauer Nordex wieder einen neuen Auftag. Die positiven Impulse hielten sich jedoch in Grenzen. Teamviewer stürzte nach einem negativen Analystenkommentar weiter ab. Varta bestätigte den Start der Pilotproduktion der V4Drive-Zellen. In zwei Jahren soll die Serienproduktion der E-Autobatterien beginnen. Die Aktie machte heute einen kräftigen Sprung nach oben. Zu den stärksten Branchen- und Strategieindizes zählten heute der Deutsche Aufsteiger Index und der Global Hydrogen Index.