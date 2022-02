Tagesausblick für 08.02.: DAX steigt über 15.200 Punkte. Biotech und Fischfarmen fester!

Der freundliche Handelsstart wurde zunächst wieder abgekauft. Mittags drehten die Notierungen jedoch erneut nach oben. Die Gewinne konnten im Tagesverlauf ausgebaut werden. Dennoch ist die Lage labil. Der Druck vom Rentenmarkt bleibt unverändert hoch und die Wirtschaftsdaten lieferten zuletzt keine große Unterstützung.

Am Anleihemarkt zogen die Renditen europäischer sowie US-Amerikanischer Staatspapiere heute weiter deutlich an. Zentrale Themen bleiben die hohen Inflationszahlen und die Spekulationen auf die (Re-) Aktionen der Notenbanken. Bei den Edelmetallen konnten Gold und Silber bei den Investoren punkten. Palladium und Platin stagnierten hingegen. Eine ähnliche Entwicklung vollzog der Ölpreis. Die Notierung für ein Barrel Brent Crude Oil stagnierte im Bereich von 93 US-Dollar.

Unternehmen im Fokus

Die Finanzinvestoren Advent und Centerbridge haben bei Aareal Bank die Mindestannahmeschwelle von 60 Prozent nicht erreicht. Daraufhin gab die Aktie um rund fünf Prozent nach. Airbus-Chef Guillaume Faury erklärte in einem Interview mit der Welt am Sonntag, dass es durchaus denkbar wäre, dass der Flugzeugbauer bei einem Wasserstoff-Antrieb die Elektromotoren selbst produzieren könnte. Die Aktie des Flugzeugbauers legte knapp zwei Prozent zu. Die Aktie von Delivery Hero profitierte von positiven Analystenkommentaren. Zu Handelsbeginn zeigten sich die Anleger von Siltronics von der geplatzten Übernahme durch GlobalWafers noch enttäuscht. Im Tagesverlauf drehten die Bullen das Papier wieder ins Plus.

Spekulationen über eine Übernahme von Peloton ließ das Papier heute explodieren.

Zu den stärksten Indizes zählten heute der European Biotech, der Nordic Fishfarmers Index und der Medical Cannabis Index.

Morgen melden aus Europa unter anderem AMS-Osram, BNP Paribas, BP, Cancom, Qiagen und TUI Zahlen zum abgelaufenen Geschäftsquartal. In den USA veröffentlichen Coty, DuPont, Lyft, Pfizer und Walt Disney Geschäftszahlen. Wichtige Termine USA – Handelsbilanz, Dezember Chart: DAX® Widerstandsmarken: 15.220/15.480/15.700/15.890/16.050 Punkte Unterstützungsmarken: 14.840/15.000/15.100 Punkte Der gute Auftakt in den Handelstag wurde zunächst abgekauft. Im zweiten Anlauf konnte der DAX® allerdings die Tagesgewinne konservieren. Zwar kippte der Leitindex kurz vor Handelsschluss leicht ab. Die Marke von 15.200 Punkten konnte der Index allerdings verteidigen. Gelingt der Ausbruch über 15.220 Punkte besteht die Chance auf eine Erholung bis 15.480 Punkte. Auf der Unterseite findet der DAX® zwischen 15.000 und 15.100 Punkten eine Unterstützungszone. DAX®in Punkten; 4-Stundenchart (1 Kerze = 4 Stunden) Betrachtungszeitraum: 29.11.2021– 07.02.2022. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle:tradingdesk.onemarkets.de DAX®in Punkten; Wochenchart (1 Kerze = 1 Woche) Betrachtungszeitraum: 08.02.2015– 07.02.2022. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle:tradingdesk.onemarkets.de