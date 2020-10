Tagesausblick für 08.10.: DAX pausiert. Chemieaktien und Post deutlich fester!

Nach der 3-tägigen Kurserholung legten die europäischen Indizes zunächst den Rückwärtsgang ein. Die Kursgewinne an der Wall Street stützten die hiesigen Märkte jedoch am Nachmittag, so dass die Verluste sichtlich eingedämmt werden konnten. Aktuell fehlen signifikante Impulse und die Berichtssaison kommt erst nächste Woche in Fahrt. So schloss der DAX® unverändert bei 12.910 Punkten und der EuroStoxx®50 3.230 Punkte. Heute Abend werden die Minutes der jüngsten Fed-Sitzung veröffentlicht und in den kommenden Tagen könnten weitere Unternehmen Eckdaten zum abgelaufenen Geschäftsquartal veröffentlichen.

Am Anleihemarkt gaben die Notierungen leicht nach. Damit stiegen die Renditen etwas an. So verbesserte sich die Rendite für 10jährige Bundesanleihen auf -0,49 Prozent und die Rendite vergleichbarer US-Papiere auf 0,78 Prozent. Im späten Handel kippten die Edelmetalle gestern teilweise deutlich nach unten. Gold verlor bis Handelsschluss 25 US-Dollar auf 1.880 US-Dollar und Silber über einen Dollar auf 23 US-Dollar. Heute haben sich die Notierungen wieder leicht erholt. Vor allem Gold und Silber verlieren aktuell jedoch sichtlich an Glanz. Das gilt seit längerem schon für das schwarze Gold, Öl. Nach einer zweitägigen Rally legten kam der Ölpreis wieder unter Druck. So verlor der Kurs für ein Barrel Brent Crude Oil 2,9 Prozent auf 41,4 US-Dollar.

Unternehmen im Fokus

Nach Daimler meldete auch BMW gute Absatzzahlen für das abgelaufene Quartal. Nach der jüngsten Kursrally büßte das Münchener Papier heute dennoch ein. Ebenfalls gefragt waren heute die beiden Chemiekonzerne im DAX®, BASF und Covestro. Die Deutsche Post erhöhte die Ergebnisprognose. Anleger quittierte dies mit einem Kursaufschlag auf das Allzeithoch von 2017. Dialog Semiconductor folgte STMicroelectronics und erhöhte die Prognose für das abgelaufene Geschäftsquartal. Die Aktie schraubte sich daraufhin über drei Prozent nach oben und sorgte im ganzen Sektor mehrheitlich für gute Stimmung. SMA Solar profitierte heute von positiven Analystenkommentaren. Bayer schwenkte nach zwei positiven Tagen wieder nach unten. Hier wirkte die Gewinnwarnung noch nach. Münchener Rück bestätigte, an der Dividendenpolitik festzuhalten und die Ausschüttung wenn möglich konstant zu halten. Dennoch musste das Papier heute wieder einen Dämpfer einstecken. Bei ThyssenKrupp plädiert die IG Metall für Staatshilfen. Der Aktie konnte dies keinen weiteren Auftrieb geben. Im Gegenteil.

Apple stellt möglicherweise am 13. Oktober ein neues iPhone vor. Zu den stärksten Werten in den ersten Handelsstunden zählten in den USA jedoch Halbleiteraktien wie AMD und Micron Technologies sowie Netflix und eBay.

Givaudan und Südzucker veröffentlichen Geschäftszahlen zum abgelaufenen Quartal und Fresenius Medical Care lädt zum Kapitalmarkttag.

Wichtige Termine USA – Federal Open Market Committee (FOMC) der US-Notenbank, Minutes

USA – Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe für die Woche bis zum 3. Oktober Charttechnischer Ausblick Widerstandsmarken: 13.000/13.060 Punkte Unterstützungsmarken: 12.420/12.600/12.700/12.800/12.900 Punkte Der DAX® pendelte heute weiterhin in der Range von 12.800 bis 12.970 Punkten. Eine signifikante Bewegung nach oben oder unten deutet sich frühestens außerhalb der Bandbreite. Auf der Oberseite ist Luft bis 13.060 Punkte und auf der Unterseite bis 12.700/12.725 Punkte. DAX® in Punkten; Stundenchart (1 Kerze = 1 Stunde) Betrachtungszeitraum: 16.09.2020 – 07.10.2020. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: tradingdesk.onemarkets.de DAX® in Punkten; Wochenchart (1 Kerze = 1 Woche) Betrachtungszeitraum: 08.10.2013 – 07.10.2020. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: tradingdesk.onemarkets.de Inline-Optionsscheine auf den DAX® Basiswert WKN Verkaufspreis in Euro Untere Knock-out Barriere in Pkt. Obere Knock-out Barriere in Pkt. Finaler Bewertungstag DAX® HR03H4 7,64 11.800 16.600 19.11.2020 DAX® HR03N7 5,99 12.000 15.100 17.12.2020 Quelle: HypoVereinsbank onemarkets; Stand: 07.10.2020; 17:42 Uhr Informationen rund um die Funktionsweise von Inline-Optionsscheine und zahlreichen anderen Produkten finden Sie hier bei onemarkets Wissen. Hebel- und Anlageprodukte für Spekulationen auf eine Auf- oder Abwärtsbewegung beziehungsweise Seitwärtsbewegung des DAX® finden sie hier. NEU: Cashback Trading – wenn der Emittent meine Ordergebühren übernimmt! Cashback über die kostenlose Cashbuzz-App oder online über die Webseite aktivieren. Gutschrift von bis zu 50 Euro pro Trade (für Trades ab 1.000 Euro) bis zu maximal 1.000 Euro pro Monat bekommen. Weitere Infos unter: www.onemarkets.de/cashback Order wie gewohnt über Ihren Broker oder Ihre Bank aufgeben.aktivieren.pro Trade (für Trades ab 1.000 Euro) bis zu maximal 1.000 Euro pro Monat bekommen. Weitere Infos unter:

