Tagesausblick für 09.09.: DAX schwächelt vor der EZB-Sitzung!

Im Vorfeld der morgen anstehenden EZb-Sitzung zeigten sich die Investoren verunsichert. Im Fokus stehen morgen vor allem Aussagen zum möglichen Ende des Tappering seitens der EZB. Gleichwohl waren die Vorgaben aus Asien und den USA ebenfalls wenig stimulierend. So sank der DAX® um rund 1,5 Prozent auf 15.610 Punkte und droht nun aus dem seit Mitte August 2021 gebildeten Seitwärtstrend nach unten zu brechen.

Am Anleihemarkt hat sich die Lage nach dem gestrigen Renditesprung wieder beruhigt. Gut möglich, dass es morgen nach der EZB-Zinsentscheidung beziehungsweise im Rahmen der anschließenden Pressekonferenz zu Schwankungen kommt. Bei den Edelmetallen Gold, Palladium, Platin und Silber haben die Bären das Zepter weiterhin in der Hand. Steigende Rendite belasten vor allem den Gold- und Silberpreis. Anhaltende Produktionseinschränkungen aufgrund des Hurrikans Ida stützten heute den Ölpreis. Die Notierung für ein Barrel Brent Crude blieb dennoch in einer Range zwischen 70,70 und 73,40 US-Dollar gefangen.