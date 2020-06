Tagesausblick für 10.06.: DAX korrigiert weiter

-Konzernchef Herbert Diess muss die Leitung der Kernmarke Volkswagen Pkw abgeben. Sein Nachfolger wird der bisherige Co-Geschäftsführer Ralf Brandstätter, wie der Aufsichtsrat am Montag in einer Sondersitzung entschied. Diess war unter anderem im Zusammenhang mit Problemen in der Produktion des Golf 8 und beim neuen E-Auto ID.3 in die Kritik geraten. Außerdem hatte Diess offenbar Indiskretionen von Aufsichtsratsmitgliedern angeprangert.