Tagesausblick für 10.11.: DAX pausiert. Adidas, Allianz, Infineon und Teamviewer im Blickpunkt!

An den Aktienmärkten ging das Duell der Bullen gegen die Bären in die nächste Runde. Keiner von beiden konnte heute einen klaren Treffer landen. So hangelten sich DAX® und CAC®40 im Bereich des Allzeithochs seitwärts. Morgen stehen neben zahlreichen Unternehmensdaten, Verbraucherpreise aus China, Europa und den USA zur Veröffentlichung an. Sie könnten zu Schwankungen am Renten- und am Aktienmarkt führen.

Am Rentenmarkte setzte sich die Aufwärtsbewegung fort. Unterstützung bekamen die Anleihen von Spekulationen um den Chefsessel der US-Notenbank. Die Amtszeit von Jerome Powell endet im Februar. Eine Wiederernennung ist möglich, aber nicht sicher. Meldungen auf Bloomberg zufolge wurde Fed-Gouverneurin Lael Brainard kürzlich von US-Präsident Joe Biden zu dem Top-Job der Notenbank befragt. Brainard steht für eine weiterhin lockere Geldpolitik. Die Edelmetalle konnten vom Renditerückgang derweil nicht profitieren und pendelten im Bereich des gestrigen Schlussstands. Öl schloss heute den dritten Tag in Folge mit einem Gewinn und deutet nun den Ausbruch aus dem kurzfristigen Abwärtstrend an.

Unternehmen im Fokus Bayer legte ein überzeugendes Zahlenwerk vor und hob die Prognosen für das Gesamtjahr an. Die Aktie legte daraufhin deutlich zu. BioNTech gab trotz guter Zahlen für Q3 und einer Erhöhung des Umsatzziels im frühen US-Handel leicht nach. Munich Re sieht sich trotz der Naturkatastrophen in Q2 und Q3 auf Kurs, das gesteckte Ziel zu erreichen. Nach anfänglichen Kursabschlägen drehte die Aktie zwar wieder nach Norden. Dennoch blieb ein Minus von rund 2,2 Prozent. Der Windanlagenbauer Nordex rechnet angesichts hoher Rohstoffkosten mit einer geringeren Ergebnismarge. Das sorgte zeitweise für kräftige Kursausschläge. Die Bodenbildung bei rund EUR 13,50 setzte sich derweil fort. Schaeffler senkte das Umsatzziel für 2021. Anleger setzten derweil auf eine baldige Erholung und trieben das Papier um über 10 Prozent nach oben. Ballard Power brach nach roten Zahlen im abgelaufenen Quartal deutlich ein. General Electric plant die Aufspaltung in drei börsennotierte Unternehmen. Zu den stärksten Branchenindizes zählten heute der ESG Global Anti Plastic Index. Katalysator war Trex Company, das nach guten Zahlen zweistellig zulegte.

In Europa melden morgen unter anderem Adidas, Allianz, Alstom, Continental, Credit Agricole, E.ON, Heidelberger Druck, Infineon, Jenoptik, LEG Immobilien, MorphoSys, SMA Solar und Wacker Neuson (finale) Zahlen für das abgelaufene Quartal. Teamviewer lädt zum Kapitalmarkttag. Der Hersteller von veganen Lebensmitteln Veganz kommt an die Börse.

Wichtige Termine Glasgow – Weltklimakonferenz in Glasgow

China – Verbraucherpreise, Oktober

China – Erzeugerpreise, Oktober

Deutschland – Verbraucherpreisindex und harmonisierter Verbraucherpreisindex Oktober, endgültig

USA – Verbraucherpreise, Oktober

USA – Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe für die Woche bis zum 6. November Chart: DAX® Widerstandsmarken: 16.090/16.420 Punkte Unterstützungsmarken: 15.760/15.890/15.955/16.000 Punkte Der DAX® setzte den Seitwärtstrend heute fort. Eine signifikante Bewegung ist frühestens oberhalb von 16.090 beziehungsweise unterhalb von 16.000 Punkten. Auf der Oberseite besteht die Chance auf eine Fortsetung des mittelfristigen Aufwärtstrends bis 16.420 Punkte. Auf der Unterseite muss mit einem Rücksetzer bis 15.890 Punkte gerechnet werden. DAX® in Punkten; Stundenchart (1 Kerze = 1 Stunden) Betrachtungszeitraum: 11.10.2021– 09.11.2021. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle:tradingdesk.onemarkets.de DAX®in Punkten; Wochenchart (1 Kerze = 1 Woche) Betrachtungszeitraum: 10.11.2014– 09.11.2021. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle:tradingdesk.onemarkets.de

