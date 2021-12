Tagesausblick für 10.12.: DAX schwächelt. Biotechs und Stahlkonzerne im Blickpunkt!

Heute blieben die Investoren weiterhin zurückhaltend. Die Unsicherheiten rund um die Corona-Variante Omikron bremst aktuell die Kauflaune. Zudem werfen die Notenbanksitzungen der EZB und der Fed in der kommenden Woche bereits ihre Schatten voraus. So schloss der DAX® und EuroStoxx®50 mit leichten Verlusten bei 15.630 beziehungsweise 4.205 Punkten. Die Schaukelbörse könnte ihren Kurs in den kommenden Tagen fortsetzen.

Robuste Wirtschaftszahlen aus Deutschland und starke Arbeitsmarktdaten aus den USA wurden an den Anleihemärkten ignoriert. Vielmehr korrigierten die Renditen 10jähriger Staatsanleihen nach dem gestrigen Sprung mehrheitlich wieder nach unten. Der Anfang November eingeschlagene Abwärtstrend bei den Renditen bleibt somit zunächst intakt. Diese Signale wurden bei den Edelmetallen ausgeblendet. Zwar konnte der Goldpreis das Niveau des Vortags mit rund 1.775 US-Dollar verteidigen. Palladium, Platin und Silber verbuchten hingegen leichte Verluste. Dies galt auch für den Ölpreis. Der Anstieg der weltweiten Corona-Infizierten bremst Spekulationen auf einen Anstieg beruflich bedingter oder touristischer Reisen und damit auch den Anstieg des Ölbedarfs. Ein klarer Trend ist allerdings aktuell nicht auszumachen.

Unternehmen im Fokus Die Aktie von HelloFresh fing sich heute nach positiven Analystenkommentaren. Gestern sorgte die Senkung der angepeilten Marge für 2022 für einen deutlichen Kursrutsch. Salzgitter verlor heute nach einem negativen Analystenkommentar. Der Konkurrent ThyssenKrupp musste ebenfalls überdurchschnittliche Verluste hinnehmen. VW hat das Margenziel für 2025 auf acht bis neun Prozent angehoben. Um dies zu erreichen, sollen Sachinvestionen und Entwicklungskosten eingespart werden. Die Aktie zog zeitweise auf EUR 187,80 nach oben. Im weiteren Verlauf sank die Aktie jedoch unter die Nulllinie. Zu den stärksten Themen- und Strategieindizes zählten heute der European Biotech Index. Einem Beitrag auf onvista.de zufolge sorgten neue Daten zum Anti-Covid-Wirkstoff bei der Aktie von Formycon für zweistellige Kursgewinne und trieben damit auch den Branchenindex nach oben. Im laufenden Börsenjahr zählten die Aktien von DocuSign und Peleton zu den größten Verlierern. In den ersten Handelsstunden sind sie unter den größten Gewinnern des Tages zu finden. Die bisherigen Top Stars des Jahres Moderna und Nvidia kamen heute hingegen mit leichten Verlusten aus den Startlöchern Wichtige Termine

Deutschland – Verbraucherpreisindex und harmonisierter Verbraucherpreisindex November, endgültig

USA – Verbraucherpreise, November

USA – Uni Michigan Verbrauchervertrauen, Dezember vorläufig