Tagesausblick für 11.02.: DAX erneut schwächer. Thyssen und Varta stark!

Die Aktienindizes legten heute mehrheitlich den Rückwärtsgang ein und setzten damit ihren Konsolidierungskurs fort. Den Bullen fehlten heute die Kaufimpulse. Zudem warten viele Investoren aktuell ab, welche Coronamaßnahmen die Bundesregierung beschließen wird, um Indikationen für die Auswirkungen auf die Wirtschaft zu erhalten. So schloss der DAX® rund 0,6 Prozent leichter bei 13.930 Punkten und der EuroStoxx®50 0,4 Prozent im Minus bei 3.645 Punkten.

Am Rentenmarkt gab es heute wenig Bewegung und die Renditen verharrten weitgehend im Bereich des Vortags. Bei den Edelmetallen Gold und Silber zeigte sich ein ähnliches Bild. Palladium und Platin scherten hingegen aus und legten deutlich zu. Der Kurs für eine Unze Platin stieg dabei über die Marke von 1.200 US-Dollar. Der überraschende Rückgang der Rohöllagerbestände stützte heute den Ölpreis. Dabei setzte sich die Notierung für ein Barrel Brent Crude Oil oberhalb von 61 US-Dollar fest.

Unternehmen im Fokus

Fresenius Medical Care zog nach der Bodenbildung im Bereich von EUR 56 heute deutlich an. Ob sich nun eine nachhaltige Erholung nach dem Kurssturz von Anfang Februar anbahnt, muss sich nun zeigen. Die Aktie von Hamburger Hafen war heute gefragt, obwohl das Ergebnis durch das Sparprogramm deutlich sank. Gute Ergebnisse von Reedereien wie Maersk stimmen derweil zuversichtlich, dass das Logistikgeschäft wieder an Fahrt aufnimmt. Davon könnte auch Hamburger Hafen profitieren. Großaktionär hat bei Leoni aufgestockt und der Aktie damit kräftig Auftrieb gegeben. Siemens und Teamviewer profitierten von positiven Analystenkommentaren. Nach einem starken Auftakt ins Geschäftsjahr 2020/21 peilt der Stahl- und Industriekonzern ThyssenKrupp nun für das Gesamtjahr ein ausgeglichenes Ergebnis vor Steuern und Zinsen an. Die Aktie verbesserte sich heute um knapp acht Prozent. Varta blieb im Vorfeld der Geschäftszahlen, die kommende Woche veröffentlicht werden, weiter gefragt. Auffällig stark zeigten sich zudem Rohstoffunternehmen, wie die Kursentwicklung des Stoxx® Europe 600 Basic Resources Index zeigt sowie die drei chinesischen Internetriesen Baida, Alibaba und Tencent. Der BAT-Index jagt aktuell von einem Allzeithoch zum nächsten.