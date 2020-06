Tagesausblick für 11.06.: DAX schwächer vor Fed-Zinsentscheid

Die Aktien des Elektroautobauerssind am Mittwoch zum ersten Mal über die Marke von 1.000 Dollar geklettert. Die Papiere legten um mehr als sechs Prozent zu, nachdem-Gründer Elon Musk in einem internen Memo eine Massenproduktion des E-Trucks Tesla Semi in Aussicht gestellt hatte. “Es ist Zeit, alles daran zu setzen, den Tesla Semi in die Serienproduktion zu bringen”, schrieb Musk. “Bisher wurde nur in begrenzter Stückzahl produziert, wodurch wir viele Aspekte des Designs verbessern konnten.”