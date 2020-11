Tagesausblick für 11.11.: DAX setzt sich bei 13.200 Punkten fest. MTU, Nordex und ThyssenKrupp stark gefragt!

Nach dem gestrigen Feuerwerk legten die Aktienmärkte heute eine Pause ein. Dabei pendelte der DAX® im Bereich des gestrigen Hochs und setzte sich zum Tagesschluss bei 13.180 Punkten fest. Der EuroStoxx®50 stieß bis zum Julihoch von 3.450 Punkten nach oben. Das Momentum hat allerdings spürbar nachgelassen. Kurzfristige Rücksetzer sind angesichts der jüngsten Rallye nicht auszuschließen.

Am Anleihemarkt hat sich die Lage heute etwas beruhigt. So pendelte die Rendite 10jähriger Bundesanleihen im Bereich von -0,48 Prozent und die Rendite vergleichbarer US-Papiere bei rund 0,9 Prozent. Die Edelmetalle haben sich nach dem gestrigen Sell-off gefangen. Damit hat der Goldpreis die Unterstützung bei 1.860 US-Dollar ebenso verteidigt wieder der Silberpreis bei 24 US-Dollar. Eine Gegenbewegung zeichnet sich allerdings noch nicht ab. Dem Ölpreis ging inzwischen die Puste aus. Die Notierung für ein Barrel Brent Crude Oil steht weiterhin vor dem Oktoberhoch von 43,50 US-Dollar. Ein Ausbruch nach oben ist nicht in Sicht.

Unternehmen im Fokus

Deutsche Post erwirtschaftete im dritten Quartal mehr Umsatz als im Vorjahresquartal und zeigte sich auch für das Schlussquartal optimistisch. Dennoch verlor das Papier deutlich. Mit Blick auf einen möglichen Impfstoff gegen Covid-19, wird in den kommenden Monaten mit einem Abflauen des Online-Geschäfts gerechnet. MTU Aero Engines setzte den Höhenflug heute fort und erreichte den höchsten Stand seit Anfang März. Nordex setzt sich für die kommenden Jahre hohe Ziele. Anleger quittierten sie mit einem zweistelligen Kursplus. ThyssenKrupp verhandelt weiter über Staatshilfen nachdem das Angebot von Liberty Steel für die Stahlsparte abgelehnt wurde und kein anderer Käufer für die Sparte in Sicht ist. Die Aktie zählte heute zu den stärksten Titeln im MDAX® und knackte die Marke von EUR 5. Die VW-Tochter Traton fuhr im abgelaufenen Quartal wieder in die Gewinnzone. Mit Prognosen hielt sich das Management allerdings zurück. Der Aktie des Mutterkonzerns VW gab die Nachricht dennoch positive Impulse. Der Hersteller von Fleischersatzprodukten Beyond Meat brach nach enttäuschenden Zahlen kräftig ein. Heute Abend lädt Apple zur nächsten Keynote. US-Richter drohen Bayer, einige Glyphosat-Verfahren wieder aufzunehmen, wenn nicht bald ein Vergleich erzielt wird. Die Aktie setzte den Aufwärtstrend der vergangenen Tage heute zunächst dennoch fort.

Wichtige Termine

Europa – Rede von EZB-Präsidentin Lagarde (14:00)

Charttechnischer Ausblick Widerstandsmarken: 13.160/13.310 Punkte Unterstützungsmarken: 12.670/12.810/12.960 Punkte Die Bullen gaben auch heute den Ton an – wenngleich nicht mehr ganz so lautstark. Dabei verbesserte sich der DAX im Tagesverlauf um rund 100 Punkte auf 13.200 Punkten und nähert sich damit dem Septemberhoch von rund 13.300 Punkten. Unterstützung findet der Index bei 13.160 Punkten. Ein Rücksetzer unter das Level könnte eine Konsolidierung bis 12.960/13.000 Punkte einleiten. DAX® in Punkten; 4-Stundenchart (1 Kerze = 4 Stunden) Betrachtungszeitraum: 02.09.2020– 10.11.2020. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: tradingdesk.onemarkets.de DAX® in Punkten; Wochenchart (1 Kerze = 1 Woche) Betrachtungszeitraum: 11.11.2013 – 10.11.2020. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: tradingdesk.onemarkets.de Hebelprodukte für Spekulationen auf eine Auf- oder Abwärtsbewegung beziehungsweise Seitwärtsbewegung des DAX® finden sie hier . Call-Optionsscheine auf DAX® Index für eine Spekulation auf einen Anstieg des Index Basiswert WKN Verkaufspreis in EUR Basispreis/Knock-Out in Pkt. letzter Bewertungstag DAX® Index HR1PQW 8,47 12.900 16.03.2021 DAX® Index HR1PRA 7,22 13.450 15.06.2021 Quelle: HypoVereinsbank onemarkets; 10.11.2020; 17:35 Uhr Put-Optionsscheine auf DAX® Index für eine Spekulation auf einen Kursverlust des Index Basiswert WKN Verkaufspreis in EUR Basispreis/Knock-Out in Pkt. letzter Bewertungstag DAX® Index HR1PQZ 7,60 13.300 16.03.2021 DAX® Index HR1PRG 7,91 12.900 15.06.2021 Quelle: HypoVereinsbank onemarkets; 09.11.2020; 17:37 Uhr NEU: Cashback Trading – wenn der Emittent meine Ordergebühren übernimmt! Cashback über die kostenlose Cashbuzz-App oder online über die Webseite aktivieren. Gutschrift von bis zu 50 Euro pro Trade (für Trades ab 1.000 Euro) bis zu maximal 1.000 Euro pro Monat bekommen. Weitere Infos unter: www.onemarkets.de/cashback Order wie gewohnt über Ihren Broker oder Ihre Bank aufgeben.aktivieren.pro Trade (für Trades ab 1.000 Euro) bis zu maximal 1.000 Euro pro Monat bekommen. Weitere Infos unter:

Der Beitrag Tagesausblick für 11.11.: DAX setzt sich bei 13.200 Punkten fest. MTU, Nordex und ThyssenKrupp stark gefragt! erschien zuerst auf onemarkets Blog (HypoVereinsbank - UniCredit Bank AG).