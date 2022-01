Tagesausblick für 12.01.: DAX bügelt gestrige Verluste aus. Biotech im Fokus!

An den Anleihemärkten in Europa und den USA zeigten sich nur geringfügige Bewegungen. Mit dem Erreichen des Vor-Corona-Niveaus in den USA warten Investoren nun erst einmal ab. Die Renditen 10jähriger deutscher Papiere haben inzwischen das Niveau von Q2 2019 erreicht. Die Entspannung am Rentenmarkt stützte heute die Notierungen von Gold und Silber. Der Goldpreis stieg dabei über die Marke von 1.800 US-Dollar. Die gute Stimmung am Aktienmarkt färbt auf den Ölmarkt ab. So verbesserte sich die Notierung für ein Barrel Brent Crude Oil um knapp zwei Prozent auf 82,30 US-Dollar.