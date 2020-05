Tagesausblick für 12.5.: DAX wechselhaft. ThyssenKrupp und Wirecard im Fokus!

Nach einem freundlichen Beginn kippten die Aktienmärkte noch am Vormittag nach unten. So verlor der DAX® im Tagesverlauf zeitweise über 200 Punkte und stabilisierte sich zum Handelsschluss bei 10.800 Punkte. Angesichts schwacher Wirtschaftszahlen aus Italien und steigender Infektionszahlen in Deutschland verloren die Bullen bei knapp 11.000 Punkte den Mut. Gegen den Trend stellten sich nur wenige Nischenindizes wie beispielsweise der European Biotech Index.

Wenig verändert präsentierte sich derweil der Anleihemarkt. Die Rendite für 10jährige Bundesanleihen stagniert bei Minus 0,52 Prozent und die Rendite vergleichbarer US-Papiere liegt aktuell bei 0,69 Prozent. Die Edelmetalle notierten zum Wochenauftakt etwas leichter. Der Goldpreis tauchte dabei knapp unter 1.700 US-Dollar. Nach dem Zugewinn in der vergangenen Woche legte der Ölpreis ebenfalls den Rückwärtsgang ein. Das Barrel Brent Crude Oil notiert zum Wochenauftakt im Bereich von 30 US-Dollar.