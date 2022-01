Tagesausblick für 13.01.: DAX schließt im Plus.Post, Teamviewer und chinesische Techs im Fokus!

An den Anleihemärkten in Europa und den USA entspannte sich die Lage heute merklich und die Renditen 10jähriger Papiere legten leicht zu. Dabei stieg die Teuerungsrate auf Jahressicht in den USA im Dezember auf 7 Prozent und damit auf den höchsten Stand seit 1982. Die Realeinkommen lagen hingegen nur 0,1 Prozent über dem Niveau des Vormonats. Die Entwicklung an den Anleihemärkte sorgte bei den Edelmetallen mehrheitlich für kleine Pluszeichen. Der Ölpreis setzte derweil den Aufwärtstrend fort und erreichte das höchste Niveau seit Mitte November 2021.