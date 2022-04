Tagesausblick für 13.04.: DAX schließt erneut im Minus. Bank- und Wasserstoffaktien im Fokus!

Die Investoren sind weiterhin sehr verunsichert. Die zuletzt stark gestiegenen Renditen am Anleihemarkt und die Lage in der Ukraine führt dazu, dass Anleger derzeit das Risiko scheuen. Dies gilt nicht nur für DAX®, CAC®40 und der EuroStoxx®50, die in ihrer heutigen Sitzung zwischen 0,35 und 0,6 Prozent verloren. Die amerikanischen Indizes Nasdaq-100 und S&P-500 sind ebenfalls technisch angeschlagen.

In den nächsten Handelstagen kommt die Berichtssaison in Fahrt. Zudem steht die EZB-Zinsentscheidung diese Woche noch an. Möglicherweise geben sie frische Impulse.

Heute wurden Inflationszahlen aus Deutschland und den USA gemeldet. Die Rate in Deutschland legte dabei auf 7,3 Prozent zu und erreichte damit den höchsten Stand seit der Wiedervereinigung. Die US-Teuerungsrate stieg im März dem US-Arbeitsministerium zufolge auf 8,5 Prozent. Eine Entspannung bei den Verbraucherpreisen ist somit nicht in Sicht. Der Anleihemarkt reagierte dennoch gelassen auf die Neuigkeiten. So pendelten die Renditen im Bereich des Vortags. Bei den Edelmetallen zeigte die Veröffentlichung der Verbraucherpreise allerdings schon Wirkung. Vor allem die Notierungen von Gold und Silber legten zu. Die OPEC hat ihre Ölprognose angepasst und rechnet nun mit einem geringeren Wachstum der Ölnachfrage in diesem Jahr. Dennoch stieg der Kurs für ein Barrel Brent Crude Oil wieder über die Marke von 00 US-Dollar.

Unternehmen im Fokus

Abschreibungen auf die Gas-Pipeline Nord Stream 2 sorgten bei BASF im ersten Quartal 2022 für einen kräftigen Gewinneinbruch. Dies meldete der Chemieriese am Montagabend. Die Aktie legte daraufhin leicht zu. Dennoch blieb das Papier in der seit Mitte März gebildeten Range zwischen EUR 50 und EUR 55,70. Evotec legte heute Zahlen für 2021 vor. Während der Umsatz deutlich anstieg verbesserte sich das EBITDA nur leicht. Dieser Trend wird sich dem Management zufolge 2022 fortsetzen. Investitionen in Forschung und Entwicklung sowie den Ausbau von Kapazitäten drücken weiter auf das Gewinnwachstum. Anleger quittierten die Aussichten mit einem Abschlag von über vier Prozent. Infineon baut die Produktionskapazitäten weiter aus. Um die Fertigung in Indonesien zu erweitern wurde nun das Fabrikgebäude des Auftragsfertigers Unisem übernommen. Ab 2024 soll die Halbleiterfertigung starten. Die Aktie legte heute leicht zu und distanzierte sich damit vom Märztief. Die Aktien von Commerzbank und Deutsche Bank verbuchten deutliche Kursverluste nachdem ein Großinvestor Anteile an den beiden Banken verkauft hat. Die Aktie des Immobilienkonzerns Vonovia sank auf den tiefsten Stand seit Mai 2020. Die steigenden Renditen am Anleihemarkt setzen dem Immobiliensektor besonders zu.

Zu den stärksten Themen- und Strategieindizes zählten heute der Global Hydrogen Index sowie der Medical Cannabis Index.

Morgen legen unter anderem Auto1 Group, Barry Callebaut und JP Morgan Zahlen zum abgelaufenen Geschäftsquartal vor. Stellantis und Swiss Re laden jeweils zur Hauptversammlung.

Wichtige Termine China – Caixin PMI Services für China, März, endgültig

Deutschland – Auftragseingang Industrie, Februar vorläufig

Deutschland – VDMA, Auftragseingang Maschinenbau Februar

Europa – Einzelhandelsumsatz Euro-Zone, Februar

Chart: DAX® Widerstandsmarken: 14.400/14.820/15.285/15.430 Punkte Unterstützungsmarken: 13.800/14.000/14.100 Punkte Der DAX® eröffnete heute mit einem Gap nach unten. Nach einer Bodenbildung im Bereich von 13.900 Punkten meldeten sich einige Bullen und trieben den Index wieder nach oben. Das Gap konnte am frühen Nachmittag geschlossen werden. Zum Handelsschluss gab der Index zwar ein paar Punkte nach. Die wichtige Unterstützung von 14.100 Punkten hat jedoch zunächst gehalten. Damit hat der Index weiterhin die Chance auf eine Erholung bis 14.400 Punkte. Wie bereits mehrfach an dieser Stelle angesprochen findet der Leitindex zwischen 14.400 und 14.820 Punkten eine massive Widerstandszone. Auf der Unterseite sollten die Investoren die Unterstützungszone zwischen 13.800 und 14.100 Punkten genau im Blick gehalten. DAX®in Punkten; Tageschart (1 Kerze = 1 Tag) Betrachtungszeitraum: 19.04.2021–12.04.2022. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle:tradingdesk.onemarkets.de DAX®in Punkten; Wochenchart (1 Kerze = 1 Woche) Betrachtungszeitraum: 13.04.2014– 12.04.2022. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle:tradingdesk.onemarkets.de

