Tagesausblick für 13.5.: DAX lustlos. ProSieben und ThyssenKrupp im Blickpunkt!

An den Aktienmärkten war heute wenig Bewegung drin. Die Quartalssaison neigt sich dem Ende und sorgt nur vereinzelt für entscheidende Impulse. So pendelten DAX® & Co heute weitgehend in einer engen Range um den gestrigen Schlusskurs. Zum Handelsschluss notierte der DAX® 14 Punkte höher bei 10.840 Punkten. Gegen den Trend zulegen, konnten derweil Nischenindizes wie der Deutsche Aufsteiger Index, der von der anhaltenden Stärke von HelloFresh und der Kursrally von LPKF profitierte.

Am Anleihemarkt legten die Renditen leicht zu. Die Rendite für 10jährige Bundesanleihen verbesserte sich auf Minus 0,50 Prozent und die Rendite vergleichbarer US-Papiere liegt aktuell bei 0,70 Prozent. Bei den Edelmetallen zeigten sich Gold und Platin etwas fester. Palladium und Silber gaben derweil ab. Der Energieminister von Saudi Arabien kündigte eine Drosselung der Ölproduktion an. Der Preis für Öl blieb heute dennoch stabil. Das Barrel Brent Crude Oil notiert weiter im Bereich von 30 US-Dollar.