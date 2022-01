Tagesausblick für 14.01.: DAX stagniert. Autobauer, ThyssenKrupp und Zalando im Fokus!

Die Renditen europäischer und amerikanischer Staatspapiere gaben heute erneut etwas nach. Die in dieser Woche veröffentlichten Inflationszahlen wurden also inzwischen verdaut. Neue Impulse für die Edelmetalle leiteten Investoren daraus jedoch noch nicht ab. So stagnierten die Notierungen von Gold und Silber auf ihren jeweiligen Vortageslevels. Ein vergleichbares Bild zeigte sich am Ölmarkt. Nach der Aufwärtsbewegung in den zurückliegenden beiden Handelstagen konsolidierte der Ölpreis heute leicht.