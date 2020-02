Tagesausblick für 14.02.: DAX zeigt sich wechselhaft. Blick ist auf Euro/Dollar und Wirecard gerichtet!

Am Anleihemarkt blieb es ruhig. Die Rendite 10jähriger Bundesanleihen schloss bei minus 0,39 Prozent und die Rendite vergleichbarer US-Papiere bei 1,616 Prozent. Die Edelmetalle notierten mehrheitlich etwas fester. Der Goldpreis stieg über 1.570 US-Dollar pro Feinunze. Der Ölpreis legte heute den dritten Tag in Folge leicht zu. Der Preis für ein Barrel Brent Crude Oil stößt nun an die Widerstandsmarke von 56,10 US-Dollar. Gelingt der Ausbruch über das Level und die Schließung des am 3. Februar gerissenen Gaps besteht die Chance auf eine nachhaltige Erholung. Der Euro/US-Dollar ist weiter in freien Fall und bestätigte heute den Sturz unter die Marke von 1,09 US-Dollar. Damit erreichte der Wechselkurs den tiefsten Stand seit Juni 2017.