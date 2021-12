Tagesausblick für 14.12.: DAX unverändert. SAP und United Internet stark!

Die europäischen Aktienmärkte starteten zunächst freundlich in die neue Woche. Die schwache Eröffnung der Wall Street ließ die Gewinne jedoch wieder abbröckeln. Der DAX® konnte sich zum Handelsschluss noch an der Nulllinie festsetzen. Andere Leitindizes wie der CAC®40 und der EuroStoxx®50 tauchten in den roten Bereich. Spekulationen rund um die bevorstehenden Notenbanksitzungen der EZB und der FED werden das Geschehen in den nächsten Handelstagen maßgeblich bestimmen und dürften zu entsprechenden Schwankungen führen.

An den Rentenmärkten gaben die Renditen langfristiger Staatspapiere mehrheitlich nach. Allerdings dürfte es auch hier mit Blick auf die Zinsentscheidungen der EZB und Fed in den nächsten Tagen zu Ausschlägen kommen. Die Edelmetalle stagnierten derweil in einer engen Range rund um den Schlusskurs vom Freitag. Dies gilt auch für die Notierung für Öl.

Unternehmen im Fokus SAP profitierte von positiven Analystenkommentaren. Siemens erhielt eine Großauftrag von der Metro in Oslo. Das Papier bewegte sich allerdings kaum von der Stelle. Die Wasserstofftochter Uhde Chlorine Engineers von ThyssenKrupp bekam einen Auftrag über die Lieferung eine Elektroanalyseanlage mit einer Leistung von mehr als zwei Gigawatt. Der MDAX®-Wert ging heute freundlich aus dem Handel. United Internet-Chef Ralph Dommermuth prüft mehrere Optionen zur Aufstockung seines Anteils am Internet-Konzern. Die Aktie verbesserte sich heute um knapp vier Prozent. VW bündelt die Batterieaktivitäten in einem eigenständigen Unternehmen. Dieser Plan kam bei den Investoren heute gut an. In den USA starteten die Aktien von Meta Platforms, Moderna und Peloton mit überdurchschnittlichen Gewinnen in den Handelstag. Zu den stärksten Themen- und Strategieindizes zählten heute der Deutschland Top Aktien Index und der Global Green Technologies Index. AboutYou legt morgen Zahlen zum abgelaufenen Geschäftsquartal vor. Wichtige Termine

Deutschland – Ifo Konjunkturprognose für 2021

Europa – Industrieproduktion Euro-Zone, Oktober

USA – Das Federal Open Market Committee (FOMC) (bis 15.12.)

USA – Erzeugerpreise, November