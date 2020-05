Tagesausblick für 14.5.: DAX unter Druck. Telekom und Wirecard im Fokus!

Die Lockerungen bei den Corona-Restriktionen kommen bei Kunden und Konzernen gut an. An den Börsen trieben sie heute den Investoren Sorgenfalten auf die Stirn. Virusexperten in den USA warnten vor zu schnellen Lockerungen. Fed-Chef Jerome Powell erklärte, dass sich der Abschwung möglicherweise länger hinzieht als viele Marktteilnehmer erwarten. Beides sorgte dafür, dass die Wall Street gestern bereits gen Süden ging. Heute folgten die Europäer. So gab der DAX® im Tagesverlauf um mehr als 2,5 Prozent auf unter 10.550 Punkte nach.

Am Anleihemarkt blieb es derweil ruhig. Die Rendite für 10jährige Bundesanleihen stagnierte bei Minus 0,53 Prozent und die Rendite vergleichbarer US-Papiere liegt aktuell bei 0,65 Prozent. Bei den Edelmetallen ging es für Gold, Platin und Silber etwas nach oben. Der Preis für Öl blieb heute erneut stabil. Das Barrel Brent Crude Oil notiert weiterhin bei rund 30 US-Dollar. Neu: Handeln Sie HVB Produkte ab 500 Euro Ordervolumen bei GRATISBROKER dauerhaft ohne Ordergebühren! Mehr erfahren