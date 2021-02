Tagesausblick für 15.02.: DAX fester. Scale30-Index und Platin im Höhenflug!

Die Aktienmärkte starteten dank guter Vorgaben aus USA und Asien freundlich in die neue Woche. Im Tagesverlauf pendelten DAX® & Co allerdings meist in einer engen Range. Mit dem US-Börsenfeiertag fehlten am Nachmittag entscheidende Impulse. So schloss der DAX® 0,4 Prozent fester bei 14.110 Punkten. Die Titel aus der dritten Reihe stellten das jedoch einmal mehr in den Schatten.

Am Anleihemarkt legten die Renditen weiter zu. Die Rendite 10jähriger Bundesanleihen schloss bei Minus 0,38 Prozent. Die Rendite von vergleichbaren US-Papieren stieg zum Wochenauftakt auf 1,2 Prozent. Bei den Edelmetallen zeigte sich heute das gewohnte Bild. Gold und Silber stagnierten während vor allem Platin deutlich zulegte und mit 1.300 US-Dollar den höchsten Stand seit September 2014 erreichte. Der Ölpreis setzte den Aufwärtstrend ebenfalls fort. So stieg die Notierung für ein Barrel Brent Crude Oil auf 63,50 US-Dollar. Unternehmen im Fokus 1&1 Drillisch ist auf dem Weg der vierte Mobilfunknetzbetreiber zu werden. Der SDAX®-Wert legte daraufhin über sieben Prozent zu. Bayer plant noch in diesem Jahr mit der Produktion des Corona-Impfstoffs von CureVac zu beginnen. Die Bayer-Aktie verbesserte sich heute um rund 1,7 Prozent. Die Hoffnung auf eine Erholung des Flug- und Tourismusgeschäfts beflügelte heute die Aktie von Deutsche Lufthansa und TUI. Lanxess plant den Kauf von Emerald Kalama Chemical für eine Milliarde US-Dollar. Bei den Investoren kam der Zukauf gut an. Der Höhenflug der ThyssenKrupp-Aktie setzte sich heute fort. Stahl-Konkurrent ArcelorMittal plant ein Aktienrückkaufprogramm. Vivendi will die Musiksparte Universal Musik bis Ende des Jahres an die Börse bringen. Anleger reagierten hoch erfreut über diesen Plan. Bei den Branchen- und Strategieindizes fielen der Deutschland Top Aktien sowie der Scale30® Index mit überdurchschnittlichen Kursgewinnen auf. Beim Deutschland Top Aktien entscheiden nicht Branchen- oder Fundamentaldaten, sondern Stimmungsindikatoren über die Zusammensetzung und der Scale30 Index bildet die Kursentwicklung der 30 größten unter den kleinsten Unternehmen ab. Titel wie IBU-Tec, Vectron und Cliq sind bei den Investoren aktuell stark gefragt. Seit dem Tief 2020 hat sich der Index fast verdoppelt. Anleger sollten jedoch beachten: Historische Betrachtungen sind jedoch kein Indiz für künftige Entwicklungen.