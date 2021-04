Tagesausblick für 15.04.: DAX lustlos. Apple, Biotech und Öl im Blickpunkt!

Den großen Aktienbarometern fehlen weiterhin signifikante Impulse. Schwache Zahlen zur Industrieproduktion in der Eurozone bremsten die Kauflaune und überraschend gute Quartalszahlen von JP Morgan und Goldman Sachs konnten die Investoren nicht zu großen Engagements animieren. So schloss der DAX® wenig verändert bei 15.230 Punkten und der EuroStoxx 50 bei 3.975 Punkten.

Während die Berichtssaison in den USA langsam in Fahrt kommt, könnten nach Covestro und SAP noch weitere Unternehmen erste Eckdaten zum abgelaufenen Geschäftsquartal veröffentlichen und damit in den Fokus der Anleger rücken.

Am Anleihemarkt in der Eurozone gab es zeitweise größere Schwankungen. Zum Handelsschluss lagen die Renditen langfristiger Anleihen leicht über dem gestrigen Schlussstand. In den USA hielten sich Investoren in den ersten Handelsstunden bedeckt. Am Abend steht noch eine Rede von Fed-Präsident Jerome Powell und die Veröffentlichung des Beige Books an. Beides könnte den Anleihemärkten Impulse gegeben. Bei den Edelmetallen waren keine großen Bewegungen auszumachen. Anders bei Öl. Nach der OPEC hat heute die internationale Energieagentur IEA die Nachfrageprognose für Öl im Jahr 2021 angehoben. Zudem sind die US-Lagerbestände überraschend stark gesunken. So stieg der Preis für ein Barrel Brent Trude Oil über vier Prozent auf 66,25 US-Dollar.

Unternehmen im Fokus Noch ehe die Berichtssaison richtig in Fahrt kommt, warten die ersten Unternehmen mit Eckdaten auf. So meldeten unter anderem Covestro und SAP einen guten Jahresstart und revidierten ihre Prognosen für das Gesamtjahr nach oben. Airbus fährt die Flugzeugproduktion langsam wieder hoch. Das quittierten Investoren mit dem Flug über die 100 Euro-Marke. BioNTech setzt sich oberhalb von 120 US-Dollar fest. Halbleitertitel wie Aixtron und Infineon sowie Zykliker wie Salzgitter und ThyssenKrupp profitierten von positiven Analystenkommentaren. CPI Property Group und Aroundtown planen nun die Komplettübernahme von Globalworth. Die Meldung kam bei den Aktionären von Aroundtown gut an und stimulierte auch andere Immobilienaktien wie Deutsche Wohnen und LEG Immobilien. Morphosys stieg über die Widerstandsmarke von EUR 75,80. Bestätigt sich dieser Ausbruch in den nächsten Tagen, könnte sich eine Trendwende anbahnen. Hella zeigte sich für das laufende Geschäftsjahr zunehmend optimistisch. Dennoch bleiben die Anleger weiterhin skeptisch. Heute sackte das Papier unter die 200-Tage-Durchschnittslinie. Apple lädt am 20. April zur nächsten Keynote.

Zu den stärksten Branchen- und Strategieindizes zählten heute der Global Hydrogen II Index, der European Biotech Index, der die größten börsennotierten europäischen Biotechnologieunternehmen umfasst sowie der Stoxx® Europe 600 Oil & Gas Index.

CureVac und L’Oreal veröffentlichen morgen Geschäftszahlen. In den USA legen unter anderem Alcoa, Bank of America, Citigroup und PepsiCo Daten für Q1 2021 vor. Bilfinger, Nestlé und Lenzing laden zur virtuellen Hauptversammlung

Wichtige Termine

Deutschland – Verbraucherpreisindex

USA – Empire State Index

USA – Industrieindex Philly Fed

USA – Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe für die Woche bis zum 10. April

USA – Einzelhandelsumsatz

USA – Industrieproduktion

Chart: DAX® Widerstandsmarken: 15.240/15.300/15.410 Punkte Unterstützungsmarken: 15.000/15.150/15.200 Punkte Der DAX® schwächelte heute und sank unter die 61,8%-Retracementlinie. Unterstützung findet der Aktienindex nun zwischen 15.150 und 15.200 Punkten. Der Eintritt in diese Zone gab in der Vergangenheit oftmals Anlass, Engagements aufzustocken. Signifikantere Bewegung sind erst unterhalb von 15.150 und oberhalb von 15.300 Punkten zu erwarten. DAX® in Punkten; Stundenchart (1 Kerze = 1 Stunden) Betrachtungszeitraum: 30.03.2021– 14.04.2021. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: tradingdesk.onemarkets.de DAX® in Punkten; Wochenchart (1 Kerze = 1 Woche) Betrachtungszeitraum: 14.04.2014– 14.04.2021. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: tradingdesk.onemarkets.de Inline-Optionsscheine auf DAX® Index für eine Spekulation auf eine Seitwärtsbewegung des Index Basiswert WKN Verkaufspreis in EUR untere Barriere in Punkten obere Barriere in Punkten Letzter Bewertungstag DAX® Index HR3FHD 3,30 11.100 15.500 17.06.2021 DAX® Index HR2LRU 4,48 9.800 15.600 17.06.2021 Quelle: HypoVereinsbank onemarkets; 14.04.2021; 17:50 Uhr Weitere Hebelprodukte für Spekulationen auf eine Auf- oder Abwärtsbewegung beziehungsweise Seitwärtsbewegung des DAX® finden sie hier.. NEU: Cashback Trading – wenn der Emittent meine Ordergebühren übernimmt!

