Tagesausblick für 15.07.: DAX etwas leichter. Gold und Silber fester!

Heute legten die Aktienmärkte mehrheitlich eine Pause ein. Die jüngste Performance kann sich schließlich sehen lassen. Zudem nahmen viele Investoren die wachsenden Spannungen zwischen den USA und China zum Anlass, Gewinne mitzunehmen. So schloss der DAX® rund 0,8 Prozent leichter bei 12.700 Punkten. Der französische CAC®40 tauchte unter die Marke von 5.000 Punkten und der EuroStoxx®50 gab im Tagesverlauf 1,1 Prozent ab auf 3.310 Punkte.

In den kommenden Tagen kommt die Berichtssaison in Fahrt. Zudem steht in der zweiten Wochenhälfte die EZB-Zinsentscheidung an. Es gibt diese Woche also noch zahlreiche Impulse für die Märkte.

NEU: Holen Sie sich einen Großteil ihrer Handelskosten zurück! Order wie gewohnt über Ihren Broker oder Ihre Bank aufgeben. Cashback über die kostenlose Cashbuzz-App aktivieren. Gutschrift von bis zu 50 Euro, pro Trade ab 1.000 Euro, erfolgt in wenigen Tagen – bis zu maximal 250 Euro pro Monat. Weitere Infos unter: www.onemarkets.de/cashback Holen Sie sich einen Großteil ihrer Handelskosten zurück! Order wie gewohnt über Ihren Broker oder Ihre Bank aufgeben.aktivieren., pro Trade ab 1.000 Euro, erfolgt in wenigen Tagen – bis zu maximal 250 Euro pro Monat. Weitere Infos unter:

Am Anleihemarkt blieb es recht ruhig. So lag die Rendite für 10jährige Bundesanleihen bei -0,44 Prozent. Die Rendite vergleichbarer französischer Anleihen und US-Papiere notierten bei minus 0,14 Prozent beziehungsweise 0,65 Prozent. Gold und Silber präsentierten sich heute weiterhin fester. Der Preis für eine Feinunze Gold notiert somit weiterhin oberhalb von 1.800 US-Dollar und der Silberpreis lag im Bereich von 19 US-Dollar. Am Ölmarkt bleibt das Bild wie gehabt. Der Preis für ein Barrel Brent Crude klebt an der Marke von 43 US-Dollar.

Unternehmen im Fokus

Continental-Chef Elmar Degenhart erklärte auf der heutigen Hauptversammlung noch stärker auf die Kostenbremse zu drücken, um die Corona-Krise zu überbrücken. Die Aktie pendelt seit einigen Wochen in einer Range zwischen EUR 80 und EUR 90. Aktuell setzt sie sich am oberen Ende der Bandbreite fest. Bei der Deutschen Lufthansa hat Großaktionär Thiele die Beteiligung etwas zurückgefahren. Die Aktie blieb auch heute im Sinkflug. HelloFresh erhöhte die Jahresprognose heute erneut. Die Aktie notierte dennoch schwächer Die Tech-Werte legten heute eine Pause ein. Bei Infineon drückten Gewinnmitnahmen das Papier über fünf Prozent nach unten. Der Staplerhersteller Kion zählt zu den Gewinnern des Online-Handels. Heute ging es nach positiven Analystenkommentaren mit der Aktie deutlich nach oben.

In den USA stabilisierte sich die Aktie von Tesla zu Handelsbeginn im Bereich von 1.500 US-Dollar. Gefragt waren zudem Kraft Heinz und Mondelez.

Alcoa, ASML, Burberry und Goldman Sachs veröffentlichen Zahlen zum abgelaufenen Quartal.

Wichtige Termine

Japan – Zinsentscheid der Bank of Japan

USA – Empire State Index

USA – Industrieproduktion

USA – Fed veröffentlicht Beige Book

Charttechnischer Ausblick Widerstandsmarken: 12.790/12.930/13.300 Punkte Unterstützungsmarken: 12.530/12.650/12.700/ Punkte Nach einer schwachen Eröffnung fing sich der DAX® oberhalb der 61,8%-Retracementlinie (12.524 Punkte). Im weiteren Verlauf bewegte sich der Index in einer 100-Punkterange zwischen 12.560 und 12.660 Punkten ehe der Index zum Handelsschluss etwas anzog. Der kurzfristige Aufwärtstrend bleibt damit zunächst intakt. Zwischen 12.800 und 12.930 Punkten baute sich eine Widerstandsmarke auf, die erst überwunden werden muss. Bis dahin ist immer wieder mit Rücksetzern zu rechnen. DAX® in Punkten; 4-Stundenchart (1 Kerze = 4 Stunde) Betrachtungszeitraum: 27.05.2020 – 14.07.2020. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: tradingdesk.onemarkets.de DAX® in Punkten; Wochenchart (1 Kerze = 1 Woche) Betrachtungszeitraum: 15.07.2013 – 14.06.2020. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: tradingdesk.onemarkets.de

Inline-Optionsscheine auf den DAX® Basiswert WKN Verkaufspreis in Euro Untere Knock-out Barriere in Pkt. Obere Knock-out Barriere in Pkt. Finaler Bewertungstag DAX® HZ22QZ 3,40 11.000 13.700 17.09.2020 DAX® HZ22NB 5,54 10.600 14.000 17.09.2020 Quelle: HypoVereinsbank onemarkets; Stand: 14.07.2020; 17:40 Uhr Informationen rund um die Funktionsweise von Inline-Optionsscheine und zahlreichen anderen Produkten finden Sie hier bei onemarkets Wissen. Hebel- und Anlageprodukte für Spekulationen auf eine Auf- oder Abwärtsbewegung beziehungsweise Seitwärtsbewegung des DAX® finden sie hier.

Bitte beachten Sie die wichtigen Hinweise und den Haftungsausschluss. Diese Informationen stellen keine Anlageberatung, sondern eine Werbung dar. Das öffentliche Angebot erfolgt ausschließlich auf Grundlage eines Wertpapierprospekts, der von der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht ("BaFin") gebilligt wurde. Die Billigung des Prospekts ist nicht als Empfehlung zu verstehen, diese Wertpapiere der UniCredit Bank AG zu erwerben. Allein maßgeblich sind der Prospekt einschließlich etwaiger Nachträge und die Endgültigen Bedingungen. Es wird empfohlen, diese Dokumente vor jeder Anlageentscheidung aufmerksam zu lesen, um die potenziellen Risiken und Chancen bei der Entscheidung für eine Anlage vollends zu verstehen. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann. Funktionsweisen der HVB Produkte

Der Beitrag Tagesausblick für 15.07.: DAX etwas leichter. Gold und Silber fester! erschien zuerst auf onemarkets Blog (HypoVereinsbank - UniCredit Bank AG).