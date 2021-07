Tagesausblick für 15.07.: DAX klebt an der Marke von 15.800 Punkten. Hugo Boss und Sofware AG stark gefragt!

Die führenden Indizes bewegten sich heute erneut kaum von der Stelle. Die überraschend hohen US-Inflationszahlen sorgten zunächst für ein Ende der Rekordjagd bei DAX® und Dow. Gleichwohl gibt es noch keinen konkreten Fahrplan zur Straffung der lockeren Geldpolitik. Dies und erneut starke Unternehmenszahlen stützten die Märkte in ihrer heutigen Sitzung. Morgen kommen wichtige Wirtschaftsdaten aus China und den USA, welche die Märkte bewegen könnten.

Neu: Handeln sie HVB Produkte bei unserem Partner LYNX dauerhaft ohne Orderprovision für Ordervolumen zwischen 1.000 und 10.000 Euro! Mehr erfahren

Die Veröffentlichung einiger Bemerkungen von Fed-Chef Jerome Powell für den Finanzausschuss des US-Senats heute Abend zeigt, dass die US-Notenbank noch keine Eile hat, an der Zinsschraube zu drehen. Dies sorgte am Anleihemarkt weiterhin für Entspannung. Davon profitierten vor allem der Gold- und Silberpreis. Die Notierung für Gold erreichte mit 1.830 US-Dollar pro Feinunze den höchsten Stand seit Mitte Juni. Der Ölpreis pendelte in der Range des Vortags. Meldungen zufolge, nähern sich Saudi Arabien und die Vereinigten Arabischen Emirate einem Kompromiss um die Ölförderung der OPEC+ Staaten ab August an. Der Euro/US-Dollar-Wechselkurs fing sich nach dem gestrigen Rücksetzer auf 1,177 US-Dollar heute wieder. Der Trend bleibt zunächst dennoch abwärtsgerichtet.

Unternehmen im Fokus Bayer und Infineon profitierten von positiven Analystenkommentaren. Der Modekonzern Hugo Boss hat ersten Eckdaten zufolge den Umsatz im zweiten Quartal deutlich gesteigert und ein positives EBIT erreicht. Die Aktie reagierte mit einem Kursaufschlag von rund zwei Prozent. Der Windanlagenbauer Nordex meldete zwei weitere Großaufträge. Der Anteilsschein stagnierte dennoch im Bereich von EUR 17. Software AG meldete einen hohen Auftragseingang im zweiten Quartal. Anleger schoben den Aktienkurs daraufhin über die Mark von EUR 40. Apple plant, die iPhone Produktion zu erhöhen. Anleger quittierten die Nachricht mit einem kleinen Kursplus. Zu den stärksten Strategie- und Branchenindizes zählten heute der Solactive® BRIC E-Commerce Index mit den größten Onlinehändlern aus Brasilien, Russland, Indien und China sowie der Stoxx® Europe 600 Basic Resources Index. In den USA veröffentlichen morgen unter anderem Alcoa und Morgan Stanley Zahlen zu Q2. Aus Europa stehen die Daten von Barry Callebaut und TomTom zur Veröffentlichung an. Zudem lädt Südzucker zur Hauptversammlung. Für Novem endet morgen die Zeichnungsfrist.

Wichtige Termine China – BIP, Q2

China – Industrieproduktion, Juni

USA – Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe für die Woche bis zum 10. Juli

USA – Industrieindex Philly Fed, Juli

USA – Empire State Index, Juli

USA – Industrieproduktion, Juni

USA – Semiannual Monetary Policy Report to the Congress vor einer hybriden Anhörung des Bankenausschusses des Senats Chart: DAX® Widerstandsmarken: 15.800/15.900/16.250 Punkte Unterstützungsmarken: 15.640/15.700/15.740 Punkte Nach einer etwas schwächeren Eröffnung drehte der DAX® nach oben und schielte erneut über die Marke von 15.800 Punkte. Der Trend ist aufwärtsgerichtet. Neues Momentum gibt es jedoch erst wenn die Hürde bei 15.800 Punkte deutlich überwunden ist. Dann besteht die Chance auf eine Aufwärtsbewegung bis 15.900 Punkte. Auf der Unterseite findet der Index zwischen 15.700 und 15.740 Punkten eine solide Unterstützung. DAX®in Punkten; Stundenchart (1 Kerze = 1 Stunden) Betrachtungszeitraum: 29.06.2021– 14.07.2021. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle:tradingdesk.onemarkets.de DAX®in Punkten; Wochenchart (1 Kerze = 1 Woche) Betrachtungszeitraum: 15.07.2014– 14.07.2021. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle:tradingdesk.onemarkets.de Inline-Optionsscheine auf DAX® Index für eine Spekulation auf eine Seitwärtsbewegung des Index Basiswert WKN Verkaufspreis in EUR untere Barriere in Punkten obere Barriere in Punkten Letzter Bewertungstag DAX® Index HR5TDE 4,19 10.600 16.200 16.09.2021 DAX® Index HR5TDZ 6,00 11.000 16.400 16.09.2021 Quelle: HypoVereinsbank onemarkets; 14.07.2021; 17:37 Uhr Weitere Hebelprodukte für Spekulationen auf eine Auf- oder Abwärtsbewegung beziehungsweise Seitwärtsbewegung des DAX® finden sie hier. Cashback Trading – wenn der Emittent meine Ordergebühren übernimmt! Order wie gewohnt über Ihren Broker oder Ihre Bank aufgeben. Cashback über die Cashbuzz-Webseite aktivieren. Gutschrift von bis zu 50 Euro pro Trade (für Trades ab 1.000 Euro) bis zu maximal 1.000 Euro pro Monat bekommen. Weitere Infos unter:www.onemarkets.de/cashback

Bitte beachten Sie die wichtigen Hinweise und den Haftungsausschluss. Diese Informationen stellen keine Anlageberatung, sondern eine Werbung dar. Das öffentliche Angebot erfolgt ausschließlich auf Grundlage eines Wertpapierprospekts, der von der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht ("BaFin") gebilligt wurde. Die Billigung des Prospekts ist nicht als Empfehlung zu verstehen, diese Wertpapiere der UniCredit Bank AG zu erwerben. Allein maßgeblich sind der Prospekt einschließlich etwaiger Nachträge und die Endgültigen Bedingungen. Es wird empfohlen, diese Dokumente vor jeder Anlageentscheidung aufmerksam zu lesen, um die potenziellen Risiken und Chancen bei der Entscheidung für eine Anlage vollends zu verstehen. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann. Funktionsweisen der HVB Produkte

Der Beitrag Tagesausblick für 15.07.: DAX klebt an der Marke von 15.800 Punkten. Hugo Boss und Sofware AG stark gefragt! erschien zuerst auf onemarkets Blog (HypoVereinsbank - UniCredit Bank AG).