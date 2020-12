Tagesausblick für 15.12.: DAX fester. Adidas, Biotech und Scale30-Aktien stark gefragt.

Die Bullen nutzten den Rücksetzer vom Freitag heute zum Einstieg. Unbeeindruckt von den neuen Lock-down-Beschlüssen und gestützt von der Notfallzulassung des Coronaimpfstoffs in den USA schoben sich DAX® & Co heute mehrheitlich nach oben. So schloss der DAX® 1,2 Prozent im Plus bei 13.270 Punkten und der EuroStoxx®50 Index rund ein Prozent höher bei 3.520 Punkten.

Nach dem deutlichen Kursrückgang am Anleihemarkt in der vergangenen Woche kehrte heute eine gewisse Beruhigung ein. So pendelte die Rendite 10jähriger Bundesanleihen im Bereich von Minus 0,62 Prozent. Die Edelmetalle bewegten sich in einer engen Range um den Schlussstand von Freitag. Gold mit einer Tendenz nach unten. Silber mit leicht positiven Vorzeichen. Der Rebound des Dollar-Index – wenngleich auf sehr niedrigem Niveau – bremste heute die Erholung bei den Edelmetallen. Die OPEC korrigierte heute die Nachfrageprognose für 2021 nach unten. Die Notierung für ein Barrel Brent Crude Oil konnte sich dennoch im Bereich von 50 US-Dollar behaupten.

Unternehmen im Fokus

Adidas stellt die US-Tochter erneut auf den Prüfstand. Einer Meldung auf Bloomberg zufolge, soll bis März 2021 über die Zukunft entscheiden. Dann will das Management den neuen 5-Jahresplan präsentieren. Die Aktie tastete sich derweil weiter in Richtung Allzeithoch nach vorn. Der Kunststoffhersteller Covestro setzte heute den Aufwärtstrend unbeirrt fort und nahm Kurs auf die langfristige Widerstandsmarke von EUR 51,10. Fresenius-Chef Stephan Sturm äußerte sich gegenüber dpa optimistisch für das kommende Jahr. „Der Anspruch muss sein, dass wir 2021 nicht nur ein erneutes Umsatzwachstum sehen, sondern auch das Ergebnis wieder steigern“, sagte Sturm. Bei den Investoren kam die Einschätzung gut an. Die Aktie steuerte die obere Begrenzung des seit Mitte November 2020 gebildeten Seitwärtstrends an. Die Aktie der Münchener Rück profitierte von positiven Analysteneinschätzungen. Mit dem Lockdown bekamen heute Internetdienstleister wie Delivery Hero, Global Fashion Group, Zalando sowie Teamviewer Auftrieb. United Internet stieß heute bei EUR 34 an eine wichtige Widerstandsmarke. Zu den stärksten Branchen- und Strategieindizes zählten heute der European Biotech Index, der Scale30 Index, der die Kursentwicklung kleinerer notierter Unternehmen widerspiegelt sowie und der Stoxx® 600 Banks Index. Die europäische Bankenaufsicht hat dem Bankensektor in der Coronakrise empfohlen bis Ende des Jahres auf die Zahlung einer Dividende zu verzichten. Am vergangenen Freitag meldete die Aufsicht, dass Banken 2021 möglicherweise wieder Dividenden an die Anteilseigner ausschütten – wenngleich voraussichtlich in geringem Maße.

Inditex und Hennes & Mauritz legen Geschäftszahlen morgen vor. Ceconomy gibt ein Strategie-Update.

Wichtige Termine

China – Industrieproduktion, November

Frankreich – Verbraucherpreise, November

Frankreich – Geschäftsklima, Dezember

USA – Empire State Index, Dezember

USA – Industrieproduktion, November