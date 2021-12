Tagesausblick für 15.12.: DAX schwächelt. Banken gefragt!

Unternehmen im Fokus

Einer Studie zufolge schützt eine BioNTech-Impfung vor schweren Omikron-Verläufen. Die Aktie des Impfstoffherstellers gab heute dennoch nach. BMW will künftig den X5 auch in China vom Band laufen lassen. Zudem wollen die Münchener Anfang 2022 die Mehrheit an den Produktions-Joint-Ventur mit Partner Brilliance übernehmen. Das Papier legte dennoch den Rückwärtsgang ein. MTU Aero Engines profitierte von positiven Analystenkommentaren. Nordex kann den nächsten Auftrag einfahren. Die Aktie sank dennoch. Der Verband der Deutschen Maschinen- und Anlagenbauer (VDMA) rechnet 2021 sowie 2022 jeweils mit einem Produktionsanstieg um rund sieben Prozent. 2021 wurde zunächst ein höheres Wachstum erwartet. Allerdings mussten aufgrund von Lieferengpässe die Erwartungen revidiert werden. Der Solactive Deutscher Maschinenbau Index zählt bisher zu den stärksten Branchenindizes in Deutschland.

In den USA starteten die Aktien von Activision Blizzard, DocuSign und PayPal mit überdurchschnittlichen Gewinnen in den Handelstag. Softwareschmieden wie Adobe und Microsoft kamen hingegen unter Abgabedruck.

Zu den stärksten Themen- und Strategieindizes zählten heute Stoxx® Europe 600 Banks Index und der Stoxx® Europe 600 Basic Resources Index, die jeweils gegen den Trend zulegten.