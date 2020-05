Tagesausblick für 15.5.: DAX taucht ab. BIP-Zahlen und Lufthansa im Fokus!

Unternehmen im Fokus

Acht DAX®-Titel schafften es bis Handelsschluss doch noch in die Pluszone. Die Deutsche Telekom profitierte dabei von guten Zahlen zum ersten Geschäftsquartal. Die Deutsche Lufthansa plant das Flugangebot langsam zu erhöhen. Bis Ende Juni sollen 1.800 Verbindungen pro Woche angeboten werden. Das reichte für ein Tagesplus von zwei Prozent. Merck musste die Prognose für 2020 zurücknehmen und Wirecard ist im ersten Quartal langsamer gewachsen als erwartet. In der zweiten Reihe hat sich ThyssenKrupp etwas von den Verlusten der zurückliegenden Tage erholt und Shop Apotheke lieferte ein überraschend starkes Ergebnis in Q1 ab.

Morgen melden unter anderem Aurubis, Borussia Dortmund, GEA Group und Varta (finale) Daten zum abgelaufenen Geschäftsquartal und passen möglicherweise ihre Ziele für 2020 an. Rocket Internet lädt zur virtuellen Hauptversammlung.

Wichtige Termine

China – Industrieproduktion

Deutschland – BIP 1. Quartal

Europa – Eurozone BIP 1. Quartal

USA – Einzelhandelsumsatz

USA – Industrieproduktion

USA – Uni Michigan Verbrauchervertrauen, Mai

Charttechnischer Ausblick

Widerstandsmarken: 10.410/10.500/10.560 Punkte

Unterstützungsmarken: 9.990/ 10160/10240 Punkte

Der DAX® setzte die gestrige Talfahrt heute fort und setzt bei 10.160 Punkten sein Tagestief. Am Nachmittag erholte sich der Index zwar um rund 180 Punkte. Dennoch blieb ein Verlust von knapp zwei Prozent. Der Trend ist weiterhin abwärtsgerichtet. Unterstützung findet der DAX® aktuell bei 10.160/10.240 Punkten. Kippt der Index unter das heutige Tagestief droht eine Abwärtsbewegung bis 9.990 Punkte. Eine Erholung deutet sich frühestens oberhalb von 10.500 Punkten an.

DAX® in Punkten; 4-Stundenchart (1 Kerze = 4 Stunde)