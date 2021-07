Tagesausblick für 16.07.: US-Daten drücken den DAX. Auto- und Windanlagenbauer im Blickpunkt!

Die Schaukelbörse geht weiter. Nachdem der DAX® in den zurückliegenden drei Handelstagen vergeblich versuchte, die Marke von 15.800 Punkten signifikant zu überwinden, nahmen die Bären heute das Zepter in die Hand und drückten die Notierungen nach unten. Die Vorlage dafür lieferten schwache US-Konjunkturdaten. So sank der Philly Index unerwartet stark und die US-Industrieproduktion konnte die Erwartungen ebenfalls nicht erfüllen. Zum Handelsschluss verbuchte der DAX ein Minus von rund einem Prozent auf 15.625 Punkte.

Neu: Handeln sie HVB Produkte bei unserem Partner LYNX dauerhaft ohne Orderprovision für Ordervolumen zwischen 1.000 und 10.000 Euro! Mehr erfahren

Die Unsicherheit an den Aktienmärkten drückte am Anleihemarkt auf die Renditen. Dabei sank die Rendite 10jähriger Bundesanleihen auf Minus 0,32 Prozent. Gold setzte sich im Bereich des 1-Monathochs fest. Das Aufwärtsmomentum ist jedoch zunächst dahin. Das gilt auch für den Ölpreis. Zwar rechnet die OPEC mit einem Anstieg der Ölnachfrage auf das Vorkrisenniveau im Laufe des kommenden Jahres. Die sich abzeichnende Lösung im Ölkonflikt zwischen Saudi Arabien und den Emiraten, sorgte hingegen weiter für eine Entspannung am Ölmarkt.

Unternehmen im Fokus Daimler meldete Eckdaten zum abgelaufenen Quartal. Demnach fuhr der Autobauer einen höheren Gewinn ein als von Analysten zunächst erwartet. Die Aktie legte dennoch den Rückwärtsgang ein. Das Management von Gerresheimer hat den Kurssturz der Aktie zum Kauf eigener Aktien genutzt. Dies sorgte für eine Stabilisierung der Aktie. MorphoSys schloss die Übernahme von Constellation Pharmaceuticals ab. Der Kurs des Biotechkonzerns hat sich seit dem Allzeithoch Anfang 2020 mehr als halbiert. Die Bundesnetzagentur plant die Renditen der Strom- und Gasnetzbetreiber zu kürzen. Die Entscheidung sorgte bei E.On für Erleichterung. Siemens Energy revidierte nach schwachen Zahlen der Tochter Siemens Gamesa die Prognose für das Gesamtjahr nach unten. Damit sackte nicht nur die Aktie des DAX®-Konzerns sondern auch von Nordex deutlich ab. ThyssenKrupp kam nach negativen Analystenkommentaren unter Druck und droht nun unter die Unterstützungsmarke von EUR 8,20 zu fallen. Zu den stärksten Strategie- und Branchenindizes zählten heute der Solactive® BRIC E-Commerce Index mit den größten Onlinehändlern aus Brasilien, Russland, Indien und China sowie der Nord Fishfarmers Index. Aus Europa stehen morgen die Daten von Burberry, Ericsson und Richemont zur Veröffentlichung an. Der europäische Automobilverband ACEA meldet morgen Zahlen zu den Pkw-Neuzulassungen. Damit rücken die Aktien von BMW, Daimler, Renault, Stellantis und VW in den Fokus.