Tagesausblick für 16.11.: DAX erneut fester. Airbus und RWE gefragt!

In Trippelschritten geht es für DAX®, CAC®40 und zahlreiche weitere Indizes von einem Rekord zum nächsten. Gute Vorgaben aus den USA und eine Entspannung am Ölmarkt und die, damit verbunden, nachlassende Inflationsangst, stützten die Leitindizes. Allerdings fehlt der Schwung. Morgen kommen wichtige Wirtschaftsdaten aus Europa und den USA. Möglicherweise können sie Impulse liefern.

Bei einer Anhörung vor dem Europaparlament räumte EZB-Chefin Christine Lagarde zwar ein, dass die Phase hoher Inflation länger anhält, als zunächst erwartet. Dennoch sieht sie kurzfristig keinen Handlungsbedarf. So werden Anleihenkäufe auch nach Auslaufen des PEPP-Programms erfolgen. Zudem erscheint eine Erhöhung der Zinsen 2022 aus heutiger Sicht unwahrscheinlich. Am Anleihemarkt gab es keine größere Reaktion. Vielmehr pendelte die Rendite 10jähriger deutscher Staatspapiere im Bereich des Schlussstands vom Freitag. Bei den Edelmetallen Gold und Silber zeigten sich nach der Rallye der vergangenen Woche heute leichte Gewinnmitnahmen und der Ölpreis steuerte heute das Novembertief an.

Unternehmen im Fokus Airbus flog auf der Messe in Dubai einen Großauftrag ein. Die Aktie des Flugzeugbauers legte daraufhin deutlich zu. Hoch im Kurs standen im DAX® zudem die Internetdienstleister HelloFresh und Zalando. Nagarro profitierte von positiven Analystenkommentaren. Hohe Rohstoffkosten belasteten erneut das Ergebnis des Windanlagenbauers Nordex. Dies war allerdings keine große Überraschung. So blieb das Papier wenig verändert. RWE plant Milliardeninvestitionen in erneuerbare Energien und erhöhte die Prognose für 2021. Die Botschaften kamen bei den Investoren gut an. Zu den stärksten Branchenindizes zählte heute der Deutsche Aufsteiger Index sowie der Medical Cannabis Index.

Dermapharm, Mayr Melnhof, Vodafone und Walmart legen morgen finale Zahlen für das abgelaufene Geschäftsquartal vor.

Wichtige Termine

Frankreich – Verbraucherpreise, Oktober endgültig

Europa – BIP Euro-Zone Q3, erste Schätzung

USA – Einfuhrpreise, Oktober

USA – Einzelhandelsumsatz, Oktober

USA – Industrieproduktion, Oktober