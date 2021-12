Tagesausblick für 16.12.: DAX – Warten auf die Zinsentscheidung(en)!

Die Investoren waren heute in Lauerstellung. Nach der Konsolidierung in den zurückliegenden Handelstagen warten Anleger nun auf die Entscheidung der Fed und ihren Ausblick. DAX®, CAC®40 und EuroStoxx®50 pendelten heute jeweils in einer engen Range und schlossen leicht im Plus. Nachbörslich könnte es allerdings durchaus zu größeren Bewegungen kommen. Morgen wartet die EZB mit ihrer Zinsentscheidung auf und am Freitag ist der große Verfallstag.

Analog zum Aktienmarkt war auch am Anleihemarkt im Vorfeld der Zinsentscheidung kaum Bewegung zu beobachten. Aktuell sind zwei Zinsschritte seitens der Fed für 2022 eingepreist. Sollte Fed-Chef Jerome Powell heute davon abweichen, könnte es zu stärkeren Ausschlägen kommen. Die Edelmetalle zeigten sich heute den ganzen Tag über schwach. Das gilt auch für den Ölpreis.

Unternehmen im Fokus Der Carl Zeiss Meditec-Vorstand zeigt sich für das laufende Quartal trotz der Lieferengpässe optimistisch. Anleger quittierten die Einschätzung mit einem deutlichen Kursplus. Daimler Truck erhält einen Auftrag über 120 E-Lkw. Zudem gab es eine positive Analysteneinschätzung. Dennoch schwächelte das Papier heute. Hoch im Kurs standen derweil Halbleiteraktien wie Aixtron, Elmos und Infineon. Einstiegschancen sahen einige Investoren auch nach den Rücksetzern bei Adidas und Puma. Die Aktie des Biotechkonzerns Evotec sprang heute über sieben Prozent nach oben. Fraport erhöht die Flughafengebühren. Dennoch sackte das Papier heute ab. In den USA starteten die Aktien von Halbleiterherstellern wie AMD und Nvidia sowie Moderna mit überdurchschnittlichen Gewinnen in den Handelstag. Zu den stärksten Themen- und Strategieindizes zählten heute European Biotech Index und der Solactive Deutscher Maschinenbau Index. Adobe und FedEx legen morgen Zahlen zum abgelaufenen Geschäftsquartal vor. Wichtige Termine Frankreich – Geschäftsklima, Dezember

Europa – EZB-Zinssitzung – Zinsentscheid (13:45) – PK mit EZB-Präsidentin Lagarde (14:30)

Deutschland – Markit Einkaufsmanagerindex Deutschland (Industrie, Service, Composite) für Dezember, vorläufig

Europa – Markit Einkaufsmanagerindex Euro-Zone (Industrie, Service, Composite) für Dezember, vorläufig

Europa – Euro Zone – Handelsbilanz Eurostat, Oktober NSA

USA – Industrieindex Philly Fed, Dezember

USA – Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe für die Woche bis zum 11. Dezember

USA – Wohnbaubeginne, November

USA – Industrieproduktion, November

Chart: DAX® Widerstandsmarken: 15.520/15.600/15.700/15.820/16.100 Punkte Unterstützungsmarken: 15.200/15.340/15.430 Punkte Der DAX® pendelte heute in einer engen Range zwischen 15.450 und 15.510 Punkten und schloss in der Mitte der Bandbreite. Damit bestätigte sich der kurzfristige Abwärtstrend. Unterstützung findet der Leitindex weiterhin zwischen 15.340 15.430 Punkten. Solange diese Zone hält besteht die Chance auf eine Erholung bis 15.700 Punkte. Andernfalls droht eine weitere Verkaufswelle. DAX®in Punkten; 4-Stundenchart (1 Kerze = 4 Stunden) Betrachtungszeitraum: 22.09.2021– 15.12.2021. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle:tradingdesk.onemarkets.de DAX®in Punkten; Wochenchart (1 Kerze = 1 Woche) Betrachtungszeitraum: 16.12.2014– 15.12.2021. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle:tradingdesk.onemarkets.de Inline-Optionsscheine auf DAX® Index für eine Spekulation auf eine Seitwärtsbewegung des Index Basiswert WKN Verkaufspreis in EUR untere Barriere in Punkten obere Barriere in Punkten Letzter Bewertungstag DAX® Index HR98NA 7,69 14.400 18.200 17.02.2022 DAX® Index HR8R1D 8,42 13.400 17.000 17.02.2022 Quelle: HypoVereinsbank onemarkets; 15.12.2021; 17:43 Uhr Weitere Hebelprodukte für Spekulationen auf eine Auf- oder Abwärtsbewegung beziehungsweise Seitwärtsbewegung des DAX® finden sie hier. Cashback Trading – wenn der Emittent meine Ordergebühren übernimmt! Order wie gewohnt über Ihren Broker oder Ihre Bank aufgeben. Cashback über die Cashbuzz-Webseite aktivieren. Gutschrift von bis zu 50 Euro pro Trade (für Trades ab 1.000 Euro) bis zu maximal 1.000 Euro pro Monat bekommen. Weitere Infos unter:www.onemarkets.de/cashback

Der Beitrag Tagesausblick für 16.12.: DAX – Warten auf die Zinsentscheidung(en)! erschien zuerst auf onemarkets Blog (HypoVereinsbank - UniCredit Bank AG).