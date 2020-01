Tagesausblick für 17.1.: DAX kaum verändert. Evotec, Nel, Varta und Virgin Galactic legen zu!

Die Aktienmärkte präsentierten sich nach dem ersten US-China-Handelsdeal wenig verändert. Unterstützungen kamen von Wirtschaftsdaten wie dem überraschend starken Anstieg des Philadelphia-Fed-Index und den US-Daten zur Arbeitslosenhilfe. Große Kauflaune kam bei den Standardwerteindizes wie den DAX® und den EuroStoxx® 50 dennoch nicht auf. Beide schlossen im Bereich des Vortages. Deutlich stärker zeigten sich derweil Nebenwerteindizes wie der SDAX®, Scale®30 und Strategieindizes wie der Solactive® German Mergers & Acquisitions Index.

Am Anleihenmarkt blieb es ruhig. Die Rendite 10jähriger Bundesanleihen schloss bei minus 0,22 Prozent. Die Edelmetalle rührten sich kaum von der Stelle. Der Goldpreis notiert weiterhin im Bereich von 1.550 US-Dollar pro Feinunze. Der Ölpreis hat sich nach den Verlusten der letzten Tage stabilisiert. So verbesserte sich der Kurs für ein Barrel Brent Crude im Tagesverlauf um 1,2 Prozent auf 64,80 US-Dollar.

Unternehmen im Fokus

Beiersdorf meldete vorläufige Eckdaten. Demnach stieg der Umsatz 2019 um 5,8 Prozent. Die Anleger quittierten die Zahlen mit einem Kursabschlag von 0,65 Prozent. Die Autobauer BMW, VW und Daimler zählten heute trotz guter Absatzzahlen in Europa zu den größten Verlierern. Delivery Hero gibt nach einer Kapitalerhöhung für die Übernahme von Woowa nach. Die Aktie der Deutsche Telekom ist im Vorfeld der Entscheidung zur Fusion der Mobilfunktochter T-Mobil US mit Sprint wenig verändert. Die Entscheidung wird in Kürze erwartet. Evotec deutet den Ausbruch über die Widerstandsmarke von EUR 24 an. RWE legte nach Kohleausstiegsplan und Dividendenzusage zu und erreichte die 30-Euromarke. Telefonica Deutschland wird von einem negativen Analystenkommentar belastet. Varta zog nach einer kurzen Stabilisierung bei rund EUR 80 heute deutlich nach oben. Der Batteriehersteller meldete einen Ausbau der Produktion. Zooplus hat den seit September gebildeten Abwärtstrend nach oben durchbrochen. Erfolgt nun der Rebound? In Europa legten Nel und in den USA Virgin Galactic ihre Rally fort.

Morgen melden aus Europa Richemont Zahlen zum abgelaufenen Geschäftsquartal.

Wichtige Termine China – BIP, Q4

China – Industrieproduktion, Dezember

Europa – Verbraucherpreise Euro-Zone, Dezember

USA – Industrieproduktion, Dezember

USA – Uni Michigan Verbrauchervertrauen, Januar Charttechnischer Ausblick Widerstandsmarken: 13.430/13.540/13.596/13.810 Punkte Unterstützungsmarken: 13.070/13.270/13.370 Punkte Der DAX® bewegte sich nur wenig und kämpft weiterhin mit der Marke von 13.430 Punkten. Auf der Oberseite besteht die Chance auf eine Erholung bis 13.500 Punkte und im weiteren Verlauf bis 13.540/13.600 Punkte. Auf der Unterseite findet der DAX® aktuell eine gute Unterstützung zwischen 13.270 und 13.370 Punkten. Die Bären dürften frühestens unterhalb dieser Range die Oberhand gewinnen. DAX® in Punkten; 4-Stundenchart (1 Kerze = 4 Stunden)