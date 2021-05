Tagesausblick für 18.05.: DAX uneinheitlich. Anleger stiegen bei Auto- und Biotech-Aktien ein!

Die Aktienmärkte starteten mit leichten Abschlägen in die neue Woche. Nach der starken Erholung in der zweiten Wochenhälfte, schalteten die Investoren nun einen Gang zurück. Vor allem die Angst vor Inflation und der damit zusammenhängende Anstieg der Renditen bremste heute erneut die Kauflaune. So stagnierte der DAX® im Bereich des Schlusskurses vom Freitag bei 15.390 Punkten und der EuroStoxx®50 verlor rund zehn Punkte auf 4.000 Punkte. Morgen stehen nur wenige Unternehmens- und Wirtschaftstermine im Kalender, welche die Märkte entscheidend bewegen können.

Bei den europäischen Anleihen haben die Bären weiterhin das Ruder in der Hand. So stieg die Rendite 10jähriger Bundesanleihen auf Minus 0,11 Prozent. In den USA blieb es derweil ruhig. So pendelte die Rendite vergleichbarer Staatspapiere im Bereich von 1,64 Prozent. Die sichtliche Entspannung am US-Anleihemarkt beflügelte heute erneut die Edelmetalle. Dabei stieg der Goldpreis um rund ein Prozent auf 1.860 US-Dollar und die Notierung für eine Feinunze Silber sogar um 1,8 Prozent auf 27,90 US-Dollar. Der Ölpreis trat nach dem Rebound am Freitag heute auf der Stelle. Zwar schüren die gelockerten Corona-Maßnahmen in Europa die Hoffnung auf eine konjunkturelle Erholung. Vor allem in Asien dämpfen die kritische Situation in Indien und neue Ausbrüche die Kauflaune und belasten entsprechend den Ölpreis.

Europa – Euro Zone – Handelsbilanz Eurostat, März

Europa – BIP Euro-Zone Q1, erste Schätzung

USA – Wohnbaubeginne, April Chart: DAX®