Tagesausblick für 18.6.: DAX erneut fester. US-Daten und Wirecard im Blickpunkt!

Am Anleihemarkt stagnierten die Renditen weitgehend. Die Rendite für 10jährige Bundesanleihen blieb bei minus 0,423 Prozent und die Rendite vergleichbarer US-Papiere notierte bei 0,748 Prozent. Die Edelmetalle gaben mehrheitlich etwas nach. Gold und Silber können allerdings weiterhin die wichtigen Marken von 1.700 US-Dollar bzw. 17 US-Dollar verteidigen. Die Ölpreise stagnierten bei 40,7 US-Dollar (Brent) bzw. 38 US-Dollar (WTI).

Unternehmen im Fokus

Die schwachen Zahlen der Pkw-Neuzulassungen in Europa sind weitgehend erwartet worden. Die BMW-Aktie schloss somit wenig verändert. Einzig VW gab mit knapp zwei Prozent etwas stärker nach. Delivery Hero und HelloFresh kratzten heute jeweils am Allzeithoch. Lufthansa-Großaktionäre Thiele stellt den Rettungsplan in Frage. Die Aktie reagierte jedoch kaum verändert. Die Aussicht auf hohe Investitionen in die Infrastruktur in den USA gab der Aktie von HeidelbergCement heute erneut Auftrieb. RWE profitierte von positiven Analystenkommentaren. Die Aktie von Wirecard legte im Vorfeld der Veröffentlichung der Geschäftszahlen erneut zu.