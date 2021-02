Tagesausblick für 19.02.: DAX schwächelt. Allianz, Daimler und VW im Blickpunkt!

Die Bullen ziehen sich zurück und nehmen ihre Gewinne mit. Den dritten Tag in Folge schließen DAX® und EuroStoxx®50 mit Verlusten ab. Es fehlen aktuell die signfikanten Impulse für eine Fortsetzung der Aufwärtsbewegung. Zudem macht der deutliche Anstieg der Anleiherenditen die Investoren nervös.

Die Anleihen waren heute weiter im Sinkflug. D.h. die Renditen legten mehrheitlich zu. Die Rendite 10jähriger Bundesanleihen schloss bei Minus 0,346 Prozent und die Rendite von vergleichbaren US-Papieren stagnierte in den ersten Handelsstunden bei 1,29 Prozent. Die Edelmetalle gab es durchweg negative Vorzeichen. Die Edelmetalle wirken weiterhin technisch angeschlagen. Der Goldpreise blieb damit erneut unter der Marke von 1.800 US-Dollar. Der Ölpreis bleibt im vieler Anleger Fokus. Heute schob sich die Notierung für ein Barrel Brent Crude Oil zeitweise über die Marke von 65 US-Dollar. Im Tagesverlauf bröckelten die Gewinne zwar wieder ab. Der Trend ist dennoch aufwärtsgerichtet.

Unternehmen im Fokus

Daimler wartete mit überraschend guten Zahlen für 2020 auf. Trotz rückläufigem Umsatz legte der Gewinn deutlich zu. Für Konzernlenker Ola Källenius Grund genug die Ziele für das laufende Jahr anzuheben. Zudem wird die Dividende erhöht. Die Meldungen kamen bei den Investoren gut an und die Aktie gab Gas. Nach einem zurückhaltendenden Ausblick auf das laufende Geschäftsjahr sackte die Aktie von MTU Aero Engines heute mächtig ab. Die Aktie von ProSiebenSat.1 sank heute nachdem Großaktionär Kretinsky seinen Anteil am Medienkonzern reduzierte. ThyssenKrupp wird die Stahlsparte zunächst nicht verkaufen. Die Gespräche mit Liberty Steel wurden beendet. Damit bleibt die Zukunft des Sektors offen. Die Aktie verlor daraufhin deutlich. Varta meldete gute Zahlen und plant gar die Zahlung einer Dividende. Für viele Investoren war dies dennoch Anlass, Gewinne mitzunehmen. So tauchte die Aktie über 13 Prozent nach unten. Bei VW wird verschiedenen Meldungen zufolge über einen Börsengang der Sportwagentocher Porsche nachgedacht. Die Aktie der Wolfsburger setzte sich heute an die DAX®-Spitze.

Morgen werden Allianz, Danone, Renault und Swiss Re Zahlen zum abgelaufenen Geschäftsquartal veröffentlichen. Metro lädt zur virtuellen Hauptversammlung.