Tagesausblick für 20.02.: DAX peilt 13.800 Marke an. Gold, Telekom und Sixt im Aufwind!

Am Anleihemarkt blieb es ruhig. Die Rendite 10jähriger Bundesanleihen schloss bei minus 0,418 Prozent. Die Notierungen für Edelmetalle zogen mehrheitlich an. Der Silberpreis stieg dabei über die Marke von 18,20 US-Dollar pro Feinunze. Der Ölpreis setzte die Erholung fort. So gewann der Preis für ein Barrel Brent Crude Oil knapp zwei Prozent auf 58,90 US-Dollar.