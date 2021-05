Tagesausblick für 20.05.: DAX unter Druck. Gold glänzt!

Heute keimten wieder Inflationssorgen auf. Hinzu kam der starke Euro. Er könnte die Konkurrenzfähigkeit und die Margen der hiesigen Unternehmen belasten. So sackte der DAX® zeitweise unter die Marke von 15.000 Punkten und schloss rund 2,5 Prozent leichter bei 15.015 Punkten. Der EuroStoxx 50 gab knapp 100 Punkte auf 3.900 Punkte ab.

An den Anleihemärkte zeigten sich zwar zeitweise deutliche Ausschläge. Bis Handelsschluss hat sich die Lage wieder stabilisiert und so schlossen die Renditen der langfristigen deutschen sowie US-amerikanischen Staatspapiere kaum verändert auf Vortagesniveau. Die aktuelle Unsicherheit am Aktienmarkt gepaart mit einem stabilen Anleihemarkt spielt derzeit den Gold-Bullen in die Karten. Heute ging es für den Goldpreis zeitweise bis 1.890 US-Dollar nach oben. Palladium und Platin verloren hingegen 1,8 beziehungsweise 2,2 Prozent. Der Ölpreis musste ebenfalls einen empfindlichen Dämpfer hinnehmen. So verlor die Notierung für ein Barrel Brent Crude Oil rund 3,6 Prozent auf 66,20 US-Dollar.

Europa – Leistungsbilanz Euro-Zone

USA – Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe für die Woche bis zum 15. Mai

USA – Industrieindex Philly Fed, Mai

USA – Frühindikatoren, April Chart: DAX®

Widerstandsmarken: 15.120/15.260 Punkte Unterstützungsmarken: 14.900/15.000 Punkte Der DAX® setzte den gestrigen Abwärtstrend weiter fort und sank kurzzeitig unter die Marke von 15.000 Punkten. Zum Handelsschluss hat sich der Index zwar leicht vom Tagestief distanziert. Der Trend ist jedoch weiter abwärtsgerichtet. Oberhalb von 15.120 Punkten könnten sich einige Bullen zeigen. Kaufsignale gibt es jedoch frühestens oberhalb von 15.260 Punkte. DAX® in Punkten; 4-Stundenchart (1 Kerze = 4 Stunden) Betrachtungszeitraum: 22.03.2021– 19.05.2021. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: tradingdesk.onemarkets.de DAX® in Punkten; Wochenchart (1 Kerze = 1 Woche) Betrachtungszeitraum: 19.05.2014– 19.05.2021. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: tradingdesk.onemarkets.de Inline-Optionsscheine auf DAX® Index für eine Spekulation auf eine Seitwärtsbewegung des Index Basiswert WKN Verkaufspreis in EUR untere Barriere in Punkten obere Barriere in Punkten Letzter Bewertungstag DAX® Index HR5YJ4 7,13 10.800 16.000 15.07.2021 DAX® Index HR5FAE 6,95 13.200 15.800 17.06.2021 Quelle: HypoVereinsbank onemarkets; 19.05.2021; 17:30 Uhr Weitere Hebelprodukte für Spekulationen auf eine Auf- oder Abwärtsbewegung beziehungsweise Seitwärtsbewegung des DAX® finden sie hier. Cashback Trading – wenn der Emittent meine Ordergebühren übernimmt! Order wie gewohnt über Ihren Broker oder Ihre Bank aufgeben. Cashback über die Cashbuzz-Webseite aktivieren. Gutschrift von bis zu 50 Euro pro Trade (für Trades ab 1.000 Euro) bis zu maximal 1.000 Euro pro Monat bekommen. Weitere Infos unter: www.onemarkets.de/cashback

