Tagesausblick für 20.12.: Nebenwerteindizes schlagen den DAX. Biotech und Südzucker im Blickpunkt!

Charttechnischer Ausblick

Widerstandsmarken: 13.210/13.400/13.430/13.560 Punkte

Unterstützungsmarken: 13.080/13.145 Punkte

Der DAX® startete schwach in den Handelstag und testete zeitweise die 50%-Retracementlinie bei 13.145 Punkten. Am Nachmittag erholte sich der Index und steuerte die Barriere bei 13.210 Punkten an. Gelingt der Ausbruch über diese Marke besteht die Chance auf eine nachhaltige Erholung bis 13.300 und im weiteren Verlauf bis 13.430 Punkte. Bis dahin droht jedoch eine Fortsetzung der Konsolidierung bis 13.080 Punkte.