Tagesausblick für 20.3.: DAX stößt an Widerstand. Lufthansa und MTU heben ab!

Nach einem schwachen Start drehte der DAX® im Tagesverlauf doch ins Plus. Das Zünglein an der Waage waren die US-Märkte. Die ersten Hilfsmaßnahmen der EZB verpufften und der schwache Ifo-Index drückte zunächst die Kauflaune. So schloss der DAX® knapp 2 Prozent höher bei 8.580 Punkten. Der EuroStoxx 50 verbesserte sich gar um 2,2 Prozent auf 2.440 Punkte.

Unternehmen im Fokus

Heute griffen die Mutigen vor allem bei den zuletzt arg gebeutelten Aktien zu. Die Aktien von Münchener Rück, MTU Aero Engines und Deutsche Lufthansa führten heute die Gewinnerliste im DAX an. Die Lufthansa profitierte dabei vom Einstieg des Investors Heinz Thiele. Bei HeidelbergCement belastete derweil das gestrichene Jahresziel. BMW senkte ebenfalls die Gewinnerwartung für das laufende Jahr. Dies und vorübergehende Werksschließungen drückten die Autobauer und -zulieferer. Bei den Nebenwerten konnten unter anderem Klöckner, Siemens Healthineers, Symrise und Teamviewer zweistellig zulegen. Siemens und Teamviewer gelten zu den Gewinnern der Coronakrise. Verschiedenen Meldungen zufolge steigt bei Siemens Healthineers die Nachfrage nach Röntgengeräten und CTs. Teamviewer profitiert vom Nachfrageanstieg für Fernwartungssoftware.

In den USA schob sich die Aktie von Tesla wieder über die Marke von 400 US-Dollar.

Wichtige Termine

China – Zinssatzentscheidung

Europa – Leistungsbilanz

USA – Daten zum Häusermarkt