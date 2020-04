Tagesausblick für 21.04.: DAX pausiert. Biotech und Medtech stark!

Nach einem freundlichen Start verließ vielen Anlegern der Mut und der Aufwärtstrend von DAX® & Co verlor deutlich an Schwung. Die Zinssenkung seitens der chinesischen Notenbank verpuffte. Vielmehr richteten viele Investoren ihren Blick auf Donnerstag. Im Rahmen eines EU-Gipfels zur Coronakrise werden unter anderem Stützungsmaßnahmen für besonders betroffene Länder diskutiert. So schloss der DAX® rund 0,2 Prozent höher bei 10.650 Punkten und der EuroStoxx®50 0,4 Prozent im Plus bei 2.900 Punkten. Auffällig stark präsentierten sich erneut der European Biotech Index.

Am Anleihemarkt bleib es ruhig. Die Rendite für 10jährige Bundesanleihen stagnierte bei Minus 0,45 Prozent auf Minus und die Rendite vergleichbarer US-Papiere liegt aktuell bei 0,62 Prozent. Die Edelmetalle notierten ebenfalls wenig verändert. Der Goldpreis schloss bei knapp 1.700 US-Dollar pro Feinunze. Der Ölpreis bleibt unter Druck. Der Preis für ein Barrel Brent Crude Oil sackte aufgrund der geringen Nachfrage auf 26,60 US-Dollar ab. Der nächstfällige Future-Kontrakt der US-Ölsorte WTI verzeichnete den stärksten Rückgang in der Geschichte und fiel zeitweise um mehr als -40%.

Unternehmen im Fokus

Der Autobauer Daimler startete heute wieder mit der Produktion. Zudem brachte der Verband Prämien vergleichbar mit der Abwrackprämie 2009 ins Spiel, um den Motor im Automobilsektor stärker in Schwung zu bringen. Die Aktien von BMW, Daimler und VW zählten heute dennoch zu den größten DAX®-Verlierern. Der Mutterkonzern von Saturn und Mediamarkt , Ceconomy, rutschte im ersten Quartal in die roten Zahlen. Die Aktie sackte heute auf rund EUR 2 ab. Fresenius Medical Care profitierte von positiven Analystenkommentaren und setzte den Ende März gestarteten Aufwärtstrend fort. Leoni erhält eine Staatsgarantie für einen Rettungskredit. Die Aktie verbesserte sich daraufhin um mehr vier Prozent. Sartorius stieg im Vorfeld der Präsentation der Geschäftszahlen deutlich fester. Siemens Healthineers wurde durch einen Großauftrag beflügelt.