Tagesausblick für 21.04.: Gewinnmitnahmen drücken DAX! Bilanzdaten weiterhin im Fokus!

Es hat sich bereits angedeutet. Der Rücksetzer bei DAX® & Co. Viele Investoren nahmen heute die mehrheitlich guten Geschäftszahlen der Unternehmen zum Anlass, Gewinne mitzunehmen. Wie bereits häufig an dieser Stelle beschrieben, steckt in den aktuellen Notierung bereits viel Fantasie. Der DAX® legte seit Jahresbeginn bereits über 12 Prozent zu. Einige Branchen gar noch mehr. Die Konsolidierung könnte sich in den kommenden Tagen fortsetzen. Eine nachhaltige Trendwende ist jedoch nicht in Sicht.

Die Konsolidierung am Aktienmarkt stützte den Anleihemarkt und sorgte dort für mehrheitlich rückläufige Renditen. So fiel die Rendite 10jähriger Bundesanleihen auf Minus 0,253 Prozent. In den USA blieb es am Anleihemarkt weiterhin ruhig. Ein vergleichbares Bild zeigte sich bei den Edelmetallen. Gold und Silber stagnierten auf dem Niveau des Vortags. Palladium und Platin mussten etwas Federn lassen. Der Ölmarkt konnte sich den Entwicklungen am Akienmarkt nicht entziehen und kam ebenfalls unter Druck. Dabei verlor die Notierung für ein Barrel Brent Crude Oil knapp zwei Prozent auf 65,8 US-Dollar.

Unternehmen im Fokus BMW fuhr veröffentlichten Eckdaten zufolge im ersten Quartal einen Rekordumsatz und ein überraschend starkes Ergebnis ein. Dennoch legte die Aktie analog zum Gesamtmarkt den Rückwärtsgang ein. Ähnlich zeigte sich die Entwicklung bei der Aktie der Münchener Rück. Der Rückversicherer konnte ebenfalls mit guten Zahlen aufwarten. Anleger nahmen dies jedoch zum Anlass, Gewinne mitzunehmen. K+S kommt dem Verkauf der amerikanischen Salzsparte näher. Heute bekam der Konzern die Zustimmung der US-Justizbehörde. Die Aktie legte daraufhin leicht zu. Traton hat nach guten Daten für die ersten drei Monate des Jahres die Prognose für das Gesamtjahr angehoben. Die Aktie pendelte nach dem gestrigen Kurssprung im Bereich von EUR 24,50.

Chart: DAX® Widerstandsmarken: 15.270/15.510 Punkte Unterstützungsmarken: 14.980/15.100 Punkte Der DAX® brach heute deutlich ein und sackte bis zur 61,8%-Retracementlinie bei 15.100 Punkte ab. Von hier aus besteht die Chance auf einen Rebound bis 15.270 Punkte. Solange diese Marke jedoch nicht überschritten ist, droht eine Fortsetzung der Konsolidierung bis 14.980 Punkte. DAX® in Punkten; Stundenchart (1 Kerze = 1 Stunden) Betrachtungszeitraum: 23.03.2021– 20.04.2021. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: tradingdesk.onemarkets.de DAX® in Punkten; Wochenchart (1 Kerze = 1 Woche) Betrachtungszeitraum: 14.04.2014– 20.04.2021. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: tradingdesk.onemarkets.de Inline-Optionsscheine auf DAX® Index für eine Spekulation auf eine Seitwärtsbewegung des Index Basiswert WKN Verkaufspreis in EUR untere Barriere in Punkten obere Barriere in Punkten Letzter Bewertungstag DAX® Index HR03Q2 7,76 10.000 16.000 17.06.2021 DAX® Index HR2LRU 4,82 9.800 15.600 17.06.2021 Quelle: HypoVereinsbank onemarkets; 20.04.2021; 17:48 Uhr Weitere Hebelprodukte für Spekulationen auf eine Auf- oder Abwärtsbewegung beziehungsweise Seitwärtsbewegung des DAX® finden sie hier.. NEU: Cashback Trading – wenn der Emittent meine Ordergebühren übernimmt!

