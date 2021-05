Tagesausblick für 21.05.: DAX – Bullen schlagen zurück. Tech- Stahl- und Gesundheitsaktien auf dem Einkaufszettel.

Die Bullen sind noch da! Nach dem gestrigen Rücksetzer griffen Investoren heute wieder zu und spekulieren auf neue Rekorde. Das Fed-Protokoll der jüngsten Sitzung zeigt allerdings, dass die Gruppe derer im Fed-Gremium, die geldpolitisch auf die Bremse drücken wollen, wächst, wenn die Konjunktur weiter an Fahrt gewinnt. Dennoch gelang dem DAX® der Anstieg auf knapp 15.400 Punkte. Der EuroStoxx®50 konnte die gestrigen Verlust sogar ausradieren.

An den Anleihemärkten zeigte sich ein zwiespältiges Bild. In Europa legten die Renditen langfristiger Anleihen mehrheitlich zu. Die Rendite vergleichbarer US-Papiere gab derweil nach. Davon profitierten auch die Edelmetalle. Der Goldpreis setzte sich bei 1.880 US-Dollar fest und die Notierung für Platin verbesserte sich gar um 1,4 Prozent. Der Ölpreis bewegte sich kaum von der Stelle. So schloss die Notierung für ein Barrel Brent Crude Oil bei rund 66,15 US-Dollar.

Unternehmen im Fokus Die Aktie von BioNTech profitierte von einem weiteren Großauftrag der EU. Bei Bayer ist ein Vergleich im Glyphosat-Prozess in den USA weiterhin offen und belastete den DAX®-Titel. CTS Eventim eröffnete zwar mit deutlichen Verlusten. Die Aussicht auf eine Rückkehr zu Live-Veranstaltungen sorgte jedoch im Tagesverlauf für eine kräftige Erholung. Die Deutsche Telekom erklärte heute auf dem Kapitalmarkttag künftig schneller wachsen zu wollen und die Mehrheit am US-Geschäft anzustreben. Die Nachricht kam bei den Investoren gut an. Bei Fresenius wird Meldungen zufolge über eine Aufspaltung nachgedacht. Gesundheitsaktien präsentierten sich zuletzt im Aufwind. Der Wirtschaftsvereinigung Stahl zufolge lag die Stahlproduktion im April 31,5 Prozent über dem Vorjahresmonat. Salzgitter und ThyssenKrupp präsentierten sich heute deutlich fester. In den USA zeigten sich unter anderem Moderna, Nvidia und Zoom in den ersten Handelsstunden deutlich erholt. Morgen meldet unter anderem Richemont Zahlen zum abgelaufenen Geschäftsquartal. Zudem laden EssilorLuxottica, Fresenius, Knorr Bremse, Michelin, und SGL Carbon zur Hauptversammlung. Wichtige Termine

Deutschland – Einkaufsmanagerindex

Europa – Einkaufsmanagerindex

Europa – Verbrauchervertrauen

Frankreich – Einkaufsmanagerindex

USA – PMI Dienstleistungen

USA – Daten zum US-Häusermarkt Chart: DAX®