Tagesausblick für 21.12.: DAX technisch angeschlagen. Öl bricht ein!

Zum Auftakt in die Vorweihnachtswoche mussten die Aktienindizes teils kräftige Abschläge verkraften. Der Anstieg der Omikron-Variante verängstigte viele Investoren. Zudem steht ein billionenschweres Sozial- und Klimapaket in den USA auf der Kippe. Der DAX® tauchte zeitweise unter die Marke von 15.100 Punkten und der EuroStoxx®50 verlor bis auf 4.040 Punkte. Morgen stehen einige Wirtschaftsdaten zur. Veröffentlichung an. Die Kurse dürften allerdings maßgeblich von Spekulationen rund um die Corona-Pandemie geprägt sein.

Am europäischen Anleihemarkt stagnierten zum Wochenauftakt die Renditen langfristiger Staatspapiere. In den USA gaben die Renditen 10jähriger Staatspapiere gar leicht nach. Bei den Edelmetallen schalteten die Investoren nach dem Kurssprung bei Gold und Silber in der vergangenen Woche, einen Gang zurück. Gold klebt dennoch an der Marke von 1.800 US-Dollar pro Feinunze. Einen herben Einbruch musste hingegen der Ölpreis hinnehmen. Dabei sank die Notierung für ein Barrel Brent Crude Oil um über fünf Prozent auf knapp 70 US-Dollar.

Unternehmen im Fokus Heute standen erneut die Impfstoffhersteller im Fokus. Novavax bekam von der Expertenkommission der EU grünes Licht. Nun muss noch die EU-Kommission einer Zulassung zustimmen. Damit kommt der fünfte Corona-Impfstoff auf den Markt. Derweil bestellte die EU bei BioNTech/Pfizer weitere 20 Millionen Dosen. Die Deutsche Telekom plant den Verkauf der Funkturmsparte. Die EU billigte die von Deutschland in Nicht-EU-Ländern geplante Förderung von „grünem“ Wasserstoff über 900 Millionen Euro. Impulse für Wasserstoffaktien blieben an dem insgesamt sehr schwachen Tag allerdings aus. Merck plant die Übernahme des Schweizer Biotech-Konzerns Chor Therapeutisch. Bei den Investoren kamen diese Pläne gut an. Wichtige Termine Deutschland – Gfk-Konsumklimaindex für Januar

Europa – Verbrauchervertrauen Euro-Zone, Dezember vorläufig

USA – Leistungsbilanz Q3