Tagesausblick für 22.01.: DAX wartet auf Impulse. Drägerwerk und Platin im Fokus!

Charttechnischer Ausblick

Widerstandsmarken: 13.940/14.000/14.100

Unterstützungsmarken: 13.700/13.740/13.800/13.840/13.875 Punkte

Nach einem starken Start in den Handelstag schob sich der DAX® kurzzeitig über die Marke von 14.000 Punkten. Zur Handelseröffnung in New York waren die Tagesgewinne jedoch wieder weg und der Index pendelte sich im Bereich von 13.900 Punkten ein. Mit dem Scheitern an der oberen Begrenzung des Dreiecks und den Ausbruch unter die untere Begrenzung, stehen die Zeichen zunächst auf Korrektur. Zwischen 13.800 und 13.875 Punkten findet der DAX® aktuell jedoch eine solide Unterstützung. Solange diese Zone nicht unterschritten ist, besteht die Chance auf einen neuen Versuch, die Hürde bei 14.000 Punkten zu überwinden.

DAX® in Punkten; Stundenchart (1 Kerze = 1 Stunden)

Betrachtungszeitraum: 01.01.2021– 21.01.2021. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: tradingdesk.onemarkets.de

DAX® in Punkten; Wochenchart (1 Kerze = 1 Woche)

Betrachtungszeitraum: 22.01.2014– 21.01.2021. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: tradingdesk.onemarkets.de

Hebelprodukte für Spekulationen auf eine Auf- oder Abwärtsbewegung beziehungsweise Seitwärtsbewegung des DAX® finden sie hier.