Tagesausblick für 22.03.: DAX mit leichten Verlusten. Öl zieht kräftig an!

Zum Auftakt in die neue Woche bewegten sich die europäischen Leitindizes mehrheitlich in einer engen Range. Zwischen der Ukraine und Russland gibt es weiterhin noch keine Annäherung. Weder Unternehmensmeldungen noch Wirtschaftsdaten konnten darüberhinaus entscheidende Impulse setzen. In diesen Tagen ist also etwas Geduld gefragt ehe neue Kaufsignale generiert werden.

Am Anleihemarkt zogen die Renditen langfristiger Staatspapiere hingegen weiter an. So stieg die Rendite 10jähriger Bundesanleihen über 0,44 Prozent. Die Rendite vergleichbarer US-Papiere setzte sich bei 2,2 Prozent fest. Bei den Edelmetallen blieb es heute hingegen ruhig. Der Goldpreis schloss erneut knapp unterhalb von 1.950 US-Dollar und der Kurs für eine Feinunze Silber knapp oberhalb von 25 US-Dollar. Der Ölpreis wurde erneut von Befürchtungen über Lieferengpässe beflügelt. Dabei stieg die Notierung für ein Barrel Brent Crude um mehr als sechs Prozent auf knapp 115 US-Dollar.

Unternehmen im Fokus

Hannover Rück. profitierte von positiven Analystenkommentaren. Porsche Automobil Holding will die Dividende erhöhen und bestätigte Gespräche mit Apple im Jahr 2021. Salzgitter stieg heute auf über EUR 40. Der Stahlkonzern stellt die höchste Dividende seit 2008 in Aussicht. Teamviewer setzte den Erholungskurs heute fort und bestätigte damit den Ausbruch über die 10- und 20-Tage-Durchschnittslinie. Die geplante Dividendenkürzung bei Vonovia setzte die Aktie den zweiten Tag in Folge kräftig unter Druck.

Morgen legen unter anderem Deutsche Euroshop und Nemetschek ihre Geschäftsberichte für 2021 vor und äußern sich möglicherweise zu ihrem Ausblick für 2022. Adobe veröffentlicht Quartalszahlen und Nvidia lädt zum Investorentag. Zudem wird die Tesla Gigafactory feierlich eröffnet. Wichtige Termine Deutschland – Veranstaltung “Why 2 degrees matter – the price we have to pay” mit der Leiterin des EZB-Kompetenzzentrums Klimawandel, Heemskerk, organisiert von Frankfurt Main Finance und dem Verband der Auslandsbanken in Deutschland

Europa – Leistungsbilanz Euro-Zone, Januar

USA – Federal Reserve Bank of Philadelphia veröffentlicht Umfrage zum Geschäftsausblick für das nichtverarbeitende Gewerbe für März

Europa – Voraufgezeichnete Rede von EZB-Direktor Panetta bei der jährlichen gemeinsamen Konferenz der Deutschen Bundesbank, der Europäischen Zentralbank und der Federal Reserve Bank of Chicago zum Thema CCP-Risikomanagement

Europa – Voraufgezeichnete Rede von EZB-Präsidentin Lagarde zur Sitzung „In Conversation“ zum Thema „Emerging challenges for central banks in a digital world“ beim BIS Innovation Summit 2022

USA – FED-Präsidentin von Cleveland, Mester, spricht über die wirtschaftlichen Aussichten und die Geldpolitik Chart: DAX® Widerstandsmarken: 4.470/14.500/14.760/15.285 Punkte Unterstützungsmarken: 12.570/13.000/13.450/13.700/14.000 Punkte Der DAX® startete freundlich in den Handelstag, allerdings bröckelten die Notierungen bereits am Vormittag wieder ab und der Index sank gar unter die Marke von 14.400 Punkten. Damit bleibt das technische Bild zunächst unverändert. Auf der Oberseite muss die Widerstandszone bei 14.470/14.500 Punkten signifikant überschritten werden, damit sich daraus die Chance auf eine Erholung bis 14.760 Punkte ergibt. Auf der Unterseite findet das Aktienbarometer bei 14.000 Punkten eine Unterstützung. DAX®in Punkten; Tageschart (1 Kerze = 1 Tag) Betrachtungszeitraum: 23.07.2021–21.03.2022. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle:tradingdesk.onemarkets.de DAX®in Punkten; Wochenchart (1 Kerze = 1 Woche) Betrachtungszeitraum: 22.03.2015– 21.03.2022. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle:tradingdesk.onemarkets.de