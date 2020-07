Tagesausblick für 22.07.: DAX kippt nach Rallye auf 13.300!

Morgen werden unter anderem ABB, Akzo Nobel, Microsoft, Siemens Gamesa, Software AG und Tesla Zahlen für das abgelaufene Geschäftsquartal veröffentlichen.

Charttechnischer Ausblick: DAX

Widerstandsmarken: 13.300/13.500 Punkte

Unterstützungsmarken: 12.650/12.700/12.870/12.980 Punkte

Der DAX® startete heute mit einem Gap nach oben und schielte zeitweise über 13.300 Punkte. Am Nachmittag fehlten jedoch die Anschlusskäufe und den Bullen ging spürbar die Kraft aus. So musste der Index bis zum Handelsschluss einen großen Teil der Tagesgewinne wieder abgeben. Der Aufwärtstrend bleibt dennoch intakt. Unterstützung findet der DAX® im Bereich von 12.900 Punkten. Rücksetzer in diesen Bereich könnten Bullen immer wieder zum Einstieg nutzen. Auf der Oberseite ist bei 13.300 Punkten zunächst der Deckel drauf.

DAX® in Punkten; 4-Stundenchart (1 Kerze = 4 Stunde)