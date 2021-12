Tagesausblick für 22.12.: DAX mit Rebound. Halbleiter- und Wasserstoffaktien gefragt!

Die Erholung am Aktienmarkt brachte die Anleihenkurs vieler Staatspapier heute unter Druck. Zudem ließ die Enttäuschung über das möglicherweise gekippte US-Konjunkturprogramm nach. So stiegen die Renditen 10jähriger Staatspapiere teilweise um rund acht Basispunkte an. Der Trendwechsel an den Rentenmärkte drückte bei den Edelmetallen auf die Notierungen. Gold bleibt zunächst in Reichweite der 1.800 US-Dollarmarke. Der Ölpreis setzte den gestern Nachmittag gestarteten Erholungsurlaub hingegen heute fort. So schloss der Kurs für ein Barrel Brent Crude Oil bei 73,30 US-Dollar.